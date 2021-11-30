Не пролетел и пары метров: Падение истребителя F-35 с британского авианосца попало на видео
Инцидент произошёл 17 ноября. Пилоту удалось катапультироваться, он получил лишь незначительные травмы.
Фото © Twitter / Seb H
Момент падения истребителя F-35 с авианосца. Видео © Twitter / Seb H
Падение британского истребителя F-35B Королевских ВВС во время взлёта с авианосца Queen Elizabeth попало на видео. Кадрами того, как он упал в море сразу после отрыва от взлётно-посадочной полосы, поделился британский журналист Себ Хаггарт.
На этих кадрах видно, как самолёт медленно движется в сторону моря, затем что-то происходит, из двигателя вырывается язык пламени и истребитель вместо взлёта совершает падение.
Пилот катапультировался и выжил. Его удалось достать из воды и вернуть на Queen Elizabeth. А по факту этого инцидента идёт расследование.
Лайф рассказывал, что истребитель F-35B Королевских ВВС потерпел крушение и упал в Средиземное море 17 ноября. Как сообщало издание The Daily Mail, возможной причиной крушения было попадание заглушки в двигатель при взлёте.
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