Момент падения истребителя F-35 с авианосца. Видео © Twitter / Seb H

Падение британского истребителя F-35B Королевских ВВС во время взлёта с авианосца Queen Elizabeth попало на видео. Кадрами того, как он упал в море сразу после отрыва от взлётно-посадочной полосы, поделился британский журналист Себ Хаггарт.

На этих кадрах видно, как самолёт медленно движется в сторону моря, затем что-то происходит, из двигателя вырывается язык пламени и истребитель вместо взлёта совершает падение.

Пилот катапультировался и выжил. Его удалось достать из воды и вернуть на Queen Elizabeth. А по факту этого инцидента идёт расследование.