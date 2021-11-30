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Не пролетел и пары метров: Падение истребителя F-35 с британского авианосца попало на видео

Инцидент произошёл 17 ноября. Пилоту удалось катапультироваться, он получил лишь незначительные травмы.

29 ноября, 22:14

Фото © Twitter / Seb H

Момент падения истребителя F-35 с авианосца. Видео © Twitter / Seb H

Падение британского истребителя F-35B Королевских ВВС во время взлёта с авианосца Queen Elizabeth попало на видео. Кадрами того, как он упал в море сразу после отрыва от взлётно-посадочной полосы, поделился британский журналист Себ Хаггарт.

На этих кадрах видно, как самолёт медленно движется в сторону моря, затем что-то происходит, из двигателя вырывается язык пламени и истребитель вместо взлёта совершает падение.

Пилот катапультировался и выжил. Его удалось достать из воды и вернуть на Queen Elizabeth. А по факту этого инцидента идёт расследование.

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Лайф рассказывал, что истребитель F-35B Королевских ВВС потерпел крушение и упал в Средиземное море 17 ноября. Как сообщало издание The Daily Mail, возможной причиной крушения было попадание заглушки в двигатель при взлёте.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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