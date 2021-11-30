Рэперу OG Budа грозит штраф за пропаганду наркотиков в треках
Лига безопасного Интернета просила проверить две композиции исполнителя — "Бандит" и "Печеньки".
Фото © VK / OG Budа
Штраф за пропаганду наркотических средств грозит российскому рэперу OG Buda, настоящее имя которого Григорий Ляхов. Соответствующие материалы поступили в Зюзинский суд Москвы.
"В суд поступил протокол в отношении Григория Ляхова, он составлен по ч. 1.1. ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств с использованием Интернета). Она предусматривает штраф в размере от 5 тыс. до 30 тыс. рублей для гражданина, до 100 тыс. рублей — для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность", — рассказали в суде ТАСС. Дату заседания по делу рэпера там не уточнили.
Как сообщает агентство, ранее Лига безопасного Интернета просила проверить две композиции рэпера — "Бандит" и "Печеньки", а также его совместную песню с рэпером Платиной (Роберт Плаудис) из Латвии "Это не любовь".
Лайф сообщал, что Зюзинский суд Москвы регистрировал протокол о пропаганде наркотиков в отношении лейбла Rhymes Music из-за песен его артистов Моргенштерна (Алишера Валеева) и Элджея (Алексея Узенюка).
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