В результате последствий урагана, который обрушился на Крым, пострадало по меньшей мере шесть человек, в том числе четверо в Ялте. Повалены десятки деревьев, затонуло одно судно. Жители полуострова столкнулись с аварийным отключением электроэнергии.

Так, мэр Ялты Янина Павленко сообщила, что в этом городе повалено 15 деревьев. Повреждено 10 автомобилей, а также 5 судов. Одно из них затонуло, четыре сорвались с якоря.







"Напомню, у нас четверо пострадавших во время непогоды. Трое травмированы в результате падения деревьев и госпитализированы, еще один человек травмирован сорванной ветром антенной (обратился в травмпункт - госпитализация не понадобилась)", – написала Павленко.

В МЧС республики сообщили о том, что 16 тысяч абонентов остались без электричества, в том числе 52 социально-значимых объекта (16 школ, 13 детских садов, 15 фельдшерско-акушерских пунктов и восемь котельных). Энергетики Крыма восстанавливают энергоснабжение на 450 обесточенных из-за урагана трансформаторных подстанциях.