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Генконсульство: Россиян нет среди погибших из-за урагана в Стамбуле

Во многих провинциях Турции бушует сильный ветер. По данным метеорологов, порывы в некоторых регионах могут достигать 33,3 метра в секунду.

29 ноября, 17:01
<p>Фото © Can Erok / Getty Images</p>

Фото © Can Erok / Getty Images

Граждане России не числятся среди погибших при урагане в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генконсульство РФ.

"По имеющейся информации, россиян среди погибших нет", — говорится в сообщении дипломатов.

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Во многих провинциях Турции бушует сильный ветер. Ураган срывает крыши домов и рушит конструкции. По данным метеорологов, порывы в некоторых регионах могут достигать 33,3 метра в секунду. В Анкаре также наблюдается сильный ветер, однако синоптики предупреждают, что ближе к ночи погода в городе может резко ухудшиться. В Главном управлении метеорологии Турции заявили о высоком уровне погодной опасности и выпустили оранжевое предупреждение для 17 провинций.

Ранее Лайф сообщал, что в Стамбуле два человека погибли при обрушении крыши из-за сильного ветра. В связи с плохими погодными условиями приостановлено движение по Босфору. Когда оно будет возобновлено, неизвестно. К настоящему моменту число жертв разгула стихии увеличилось до четырёх.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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