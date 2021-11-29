Генконсульство: Россиян нет среди погибших из-за урагана в Стамбуле

Граждане России не числятся среди погибших при урагане в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генконсульство РФ.

"По имеющейся информации, россиян среди погибших нет", — говорится в сообщении дипломатов.

Во многих провинциях Турции бушует сильный ветер. Ураган срывает крыши домов и рушит конструкции. По данным метеорологов, порывы в некоторых регионах могут достигать 33,3 метра в секунду. В Анкаре также наблюдается сильный ветер, однако синоптики предупреждают, что ближе к ночи погода в городе может резко ухудшиться. В Главном управлении метеорологии Турции заявили о высоком уровне погодной опасности и выпустили оранжевое предупреждение для 17 провинций.