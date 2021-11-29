Политолог Безпалько объяснил стремление Эрдогана урегулировать кризис между РФ и Украиной

В "миротворческом" желании Реджепа Тайипа Эрдогана принять участие в решении кризиса между Россией и Украиной прослеживается намерение усилить позицию Анкары как политического игрока, но никак не урегулирование конфликта. Об этом в беседе с Лайфом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

"Турция могла бы оказать влияние на отношения между РФ и Украиной, но я не верю в это в аспекте того, что страну возглавляет такой человек, как Реджеп Эрдоган. Мне кажется, что это политика очень двойственная и направленная на усиление Турции и на ослабление других участников. Украина — государство слабое, и её можно использовать как инструмент", — подчеркнул специалист.

Безпалько отметил, что в последнее время активизировалось сотрудничество Украины и Турции в области поставок и обучения управлением ударными беспилотниками Bayraktar TB2, что не вяжется с мирными намерениями Эрдогана.

"Турция не собирается сворачивать это сотрудничество и после поставки 12 беспилотников собирается поставлять ещё. И в данной ситуации это никак не может привести к урегулированию ситуации отношений России и Украины", — добавил наш собеседник.

Вдобавок между Турцией и Россией существуют противоречия в других точках планеты, которые едва не приводят к конфликту. Например, ситуация в Ливии или Сирии, где в 2015 году турецким F-16 был сбит российский Су-24.

"И в конце концов, это закончится тем, что Эрдоган постарается что-то выторговать для Турции. И, скорее всего, со стороны России. Очень сомневаюсь в миротворческой направленности Эрдогана, а точнее, просто в неё не верю", — подытожил Безпалько.