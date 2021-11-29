"Беспрецедентная ситуация": ЦСКА извинился перед болельщиками клуба после инцидента на матче с "Зенитом"

До этого болельщики армейского клуба назвали позорной его реакцию на задержания фанатов.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев извинился перед армейскими болельщиками за инцидент на воскресном матче 16-го тура чемпионата России по футболу против "Зенита". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Во втором тайме фанаты ЦСКА устроили на трибунах "ВЭБ-арены" фаер-шоу. После финального свистка правоохранительные органы задержали более 400 болельщиков красно-синих. На 51 из них были составлены протоколы об административном правонарушении.

"Мы прежде всего хотим извиниться перед болельщиками, которые поддерживают команду и зимой, и летом, и дома, и на выезде. Получается, что произошла такая беспрецедентная ситуация. Недопустимо, чтобы невиновные люди задерживались. Но, как уже сказал выше, клуб не мог повлиять на действия правоохранительных органов", — заявил Бабаев.

"Мы пытались создать хотя бы минимальный комфорт для людей, которых задержали. Но данные действия не увенчались успехом. Сейчас оперативно разрабатываем систему компенсации пострадавшим болельщикам", — добавил генеральный директор ЦСКА.