"Беспрецедентная ситуация": ЦСКА извинился перед болельщиками клуба после инцидента на матче с "Зенитом"
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До этого болельщики армейского клуба назвали позорной его реакцию на задержания фанатов.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев извинился перед армейскими болельщиками за инцидент на воскресном матче 16-го тура чемпионата России по футболу против "Зенита". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Во втором тайме фанаты ЦСКА устроили на трибунах "ВЭБ-арены" фаер-шоу. После финального свистка правоохранительные органы задержали более 400 болельщиков красно-синих. На 51 из них были составлены протоколы об административном правонарушении.
"Мы прежде всего хотим извиниться перед болельщиками, которые поддерживают команду и зимой, и летом, и дома, и на выезде. Получается, что произошла такая беспрецедентная ситуация. Недопустимо, чтобы невиновные люди задерживались. Но, как уже сказал выше, клуб не мог повлиять на действия правоохранительных органов", — заявил Бабаев.
ЦСКА после инцидента осудил действия болельщиков за использование пиротехники. При этом задержанным пообещали оказать бесплатную юридическую помощь. В ответ объединение активных болельщиков армейцев "Люди в чёрном" назвало реакцию клуба на инцидент позорной.
"Мы пытались создать хотя бы минимальный комфорт для людей, которых задержали. Но данные действия не увенчались успехом. Сейчас оперативно разрабатываем систему компенсации пострадавшим болельщикам", — добавил генеральный директор ЦСКА.
Встреча против петербургского клуба завершилась домашним поражением красно-белых со счётом 0:2. В четырёх последних турах ЦСКА набрал лишь одно очко. В турнирной таблице чемпионата России подопечные Алексея Березуцкого с 24 баллами занимают шестое место, отставая от лидирующего "Зенита" на 12 баллов.