Спаслись на 95-й минуте: "Спартак" в меньшинстве ушёл от поражения в матче с "Уфой"
Защитник столичного клуба Николай Рассказов вышел на замену в середине второго тайма и успел за отведённое ему время получить две жёлтые карточки.
Фото © ФК "Спартак"
Московский "Спартак" на выезде сыграл вничью с "Уфой" в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, состоявшаяся на стадионе "BetBoom-арена", завершилась со счётом 1:1.
В первом тайме матча было нанесено всего два удара по воротам. Это худший результат в РПЛ с сентября 2019 года. Тогда во встрече казанского "Рубина" и "Уфы" до перерыва был нанесён всего один удар.
На 70-й минуте защитник "Уфы" Алексей Никитин вывел хозяев вперёд, забив первый гол в сезоне. Окончательный результат на пятой добавленной минуте установил Александр Соболев, реализовавший пенальти.
Селихов сделал всё, что мог. Но спасти «Спартак» от гола не получилось 😬 pic.twitter.com/ZsoDNfidwl— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 29, 2021
В концовке встречи при счёте 1:0 в пользу башкирского клуба "Спартак" остался в меньшинстве. Игрок обороны столичного клуба Николай Рассказов, вышедший на замену в середине второго тайма, успел за отведённое ему время получить две жёлтые карточки.
"Спартак" набрал 20 очков, оставшись на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. "Уфа" с 16 баллами идёт на 12-й позиции.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 16-й тур
"Уфа" — "Спартак" — 1:1
Гол: Никитин 70' (1:0), Соболев, с пенальти 90+5' (1:1)
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