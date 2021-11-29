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Спаслись на 95-й минуте: "Спартак" в меньшинстве ушёл от поражения в матче с "Уфой"

Защитник столичного клуба Николай Рассказов вышел на замену в середине второго тайма и успел за отведённое ему время получить две жёлтые карточки.

29 ноября, 16:00
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Московский "Спартак" на выезде сыграл вничью с "Уфой" в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, состоявшаяся на стадионе "BetBoom-арена", завершилась со счётом 1:1.

В первом тайме матча было нанесено всего два удара по воротам. Это худший результат в РПЛ с сентября 2019 года. Тогда во встрече казанского "Рубина" и "Уфы" до перерыва был нанесён всего один удар.

На 70-й минуте защитник "Уфы" Алексей Никитин вывел хозяев вперёд, забив первый гол в сезоне. Окончательный результат на пятой добавленной минуте установил Александр Соболев, реализовавший пенальти.

В концовке встречи при счёте 1:0 в пользу башкирского клуба "Спартак" остался в меньшинстве. Игрок обороны столичного клуба Николай Рассказов, вышедший на замену в середине второго тайма, успел за отведённое ему время получить две жёлтые карточки.

"Спартак" набрал 20 очков, оставшись на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. "Уфа" с 16 баллами идёт на 12-й позиции.

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Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 16-й тур

"Уфа" — "Спартак" — 1:1

Гол: Никитин 70' (1:0), Соболев, с пенальти 90+5' (1:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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