Сборная России по футболу может провести товарищеский матч в случае поражения от Польши
Возможная дата этой встречи — 29 марта 2022 года. Соперники — Швеция или Чехия.
Фото © РФС
Сборная России по футболу в случае поражения в стыковом матче ЧМ-2022 против Польши может провести товарищеский матч против команды, уступившей во встрече между Чехией и Швецией. Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на представителя РФС.
Ранее УЕФА разослал настоятельную рекомендацию двум проигравшим в полуфиналах стыковых матчей командам провести между собой товарищеский матч в предусмотренные даты. Сообщается, что РФС должен дать согласие о проведении этой встречи до 9 декабря.
В первом раунде стыковых матчей сборная России 24 марта сыграет на своём поле с Польшей. В случае победы нашим футболистам предстоит 29 марта встретиться в решающем противостоянии с сильнейшим в паре Швеция – Чехия. Эта игра также пройдёт в России.
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Место проведения стыковых матчей сборной России пока не определено. По словам главного тренера национальной команды Валерия Карпина, они могут пройти в Москве, Ростове или Краснодаре.
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