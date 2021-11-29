Сборная России по футболу может провести товарищеский матч в случае поражения от Польши

Сборная России по футболу в случае поражения в стыковом матче ЧМ-2022 против Польши может провести товарищеский матч против команды, уступившей во встрече между Чехией и Швецией. Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на представителя РФС.

Ранее УЕФА разослал настоятельную рекомендацию двум проигравшим в полуфиналах стыковых матчей командам провести между собой товарищеский матч в предусмотренные даты. Сообщается, что РФС должен дать согласие о проведении этой встречи до 9 декабря.

В первом раунде стыковых матчей сборная России 24 марта сыграет на своём поле с Польшей. В случае победы нашим футболистам предстоит 29 марта встретиться в решающем противостоянии с сильнейшим в паре Швеция – Чехия. Эта игра также пройдёт в России.