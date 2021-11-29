РФС считает, что организаторы матча 16-го тура чемпионата России по футболу в полной мере не справились с задачей обеспечения безопасности на стадионе. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Встреча прошла на "ВЭБ-Арене" в Москве. Во втором тайме болельщики ЦСКА активно использовали пиротехнику. После игры полиция задержала более 400 армейских фанатов. На 51 из них были составлены протоколы об административных правонарушениях.

"Одной из важнейших задач организаторов матча является обеспечение безопасности и соблюдение правил поведения зрителями на стадионе. К сожалению, в рамках организации встречи между ЦСКА и "Зенитом", прошедшей 28 ноября на "ВЭБ-арене", эта задача не была выполнена в полной мере", — заявили в РФС.

Ранее в МВД заявили, что "ВЭБ-арена" не соответствовала требованиям безопасности, предъявляемым правилами проведения спортивных мероприятий. В частности, в течение какого-то времени на стадионе были отключены видеокамеры.

"РФС и РПЛ сделают всё возможное, чтобы впредь в случае подобных нарушений все проверочные мероприятия происходили максимально оперативно и с минимумом дискомфорта для зрителей, так как абсолютное большинство из задержанных на трибуне не были причастны к правонарушениям, а сами могли пострадать от использования пиротехники", — говорится в пресс-релизе.