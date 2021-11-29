"Сейчас нужно совсем не это": Бывший тренер "Ливерпуля" назвал непонятным назначение Рангника в МЮ
Контракт специалиста с английским клубом рассчитан до конца сезона.
Фото © ФК "Локомотив"
Бывший капитан и тренер "Ливерпуля" Грэм Сунесс считает непонятным назначение на позицию исполняющего обязанности наставника "Манчестер Юнайтед" Ральфа Рангника, ранее занимавшего пост руководителя по спорту и развитию московского "Локомотива". Об этом сообщает talkSPORT.
Соглашение Рангника с "Манчестер Юнайтед" рассчитано до конца сезона. После этого немецкий специалист в течение двух лет будет работать в клубе в качестве консультанта.
"Нельзя сказать, что у Рангника какое-то фантастическое резюме. Он отлично справляется с развитием клубов в течение пяти-десяти лет. Но "Манчестер Юнайтед" сейчас нужно совсем не это. Команде нужен немедленный результат. Не могу понять, зачем его назначили", — заявил Сунесс.
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Рангник занял пост руководителя по спорту и развитию "Локомотива" в начале июля 2021 года. Ранее он был главным тренером "Штутгарта", "Шальке", "Хоффенхайма" и "Лейпцига", а также возглавлял департамент по спорту и развитию системы клубов "Ред Булл".
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