НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Сейчас нужно совсем не это": Бывший тренер "Ливерпуля" назвал непонятным назначение Рангника в МЮ

Контракт специалиста с английским клубом рассчитан до конца сезона.

29 ноября, 14:14
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

Бывший капитан и тренер "Ливерпуля" Грэм Сунесс считает непонятным назначение на позицию исполняющего обязанности наставника "Манчестер Юнайтед" Ральфа Рангника, ранее занимавшего пост руководителя по спорту и развитию московского "Локомотива". Об этом сообщает talkSPORT.

Соглашение Рангника с "Манчестер Юнайтед" рассчитано до конца сезона. После этого немецкий специалист в течение двух лет будет работать в клубе в качестве консультанта.

"Нельзя сказать, что у Рангника какое-то фантастическое резюме. Он отлично справляется с развитием клубов в течение пяти-десяти лет. Но "Манчестер Юнайтед" сейчас нужно совсем не это. Команде нужен немедленный результат. Не могу понять, зачем его назначили", заявил Сунесс.

"Хаотичные закупки": Экс-глава "Локомотива" Смородская считает, что Рангник не построил в клубе никакой системы

"Хаотичные закупки": Экс-глава "Локомотива" Смородская считает, что Рангник не построил в клубе никакой системы

Рангник занял пост руководителя по спорту и развитию "Локомотива" в начале июля 2021 года. Ранее он был главным тренером "Штутгарта", "Шальке", "Хоффенхайма" и "Лейпцига", а также возглавлял департамент по спорту и развитию системы клубов "Ред Булл".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1