Бывший капитан и тренер "Ливерпуля" Грэм Сунесс считает непонятным назначение на позицию исполняющего обязанности наставника "Манчестер Юнайтед" Ральфа Рангника, ранее занимавшего пост руководителя по спорту и развитию московского "Локомотива". Об этом сообщает talkSPORT.

Соглашение Рангника с "Манчестер Юнайтед" рассчитано до конца сезона. После этого немецкий специалист в течение двух лет будет работать в клубе в качестве консультанта.

"Нельзя сказать, что у Рангника какое-то фантастическое резюме. Он отлично справляется с развитием клубов в течение пяти-десяти лет. Но "Манчестер Юнайтед" сейчас нужно совсем не это. Команде нужен немедленный результат. Не могу понять, зачем его назначили", — заявил Сунесс.