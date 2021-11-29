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"Хаотичные закупки": Экс-глава "Локомотива" Смородская считает, что Рангник не построил в клубе никакой системы

В понедельник немецкий специалист, работавший в Москве с июля, подписал контракт с "Манчестер Юнайтед".

29 ноября, 12:46

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская раскритиковала работу Ральфа Рангника на посту руководителя по спорту и развитию столичного клуба. Об этом сообщает РИА "Новости".

В понедельник Рангник был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" до конца сезона. После этого он в течение двух лет будет работать в английском клубе в качестве консультанта.

"Не верю, что система продолжит работать. Никакой системы нет и не было. Раз системы не было, нечего даже поддерживать. Хаотичные закупки, хаотичная смена тренера — какая это система? Ни о какой системе речи не идёт. Я не знаю, как это называть, но достаточно странная конструкция была выстроена", — заявила Смородская.

Босс "Локомотива" Рангник стал главным тренером "Манчестер Юнайтед"

Босс "Локомотива" Рангник стал главным тренером "Манчестер Юнайтед"

Рангник занимал пост руководителя по спорту и развитию "Локомотива" с начала июля 2021 года. Ранее он был главным тренером "Штутгарта", "Шальке", "Хоффенхайма" и "Лейпцига", а также возглавлял Департамент по спорту и развитию системы клубов "Ред Булл".

Во время летнего трансферного окна "Локомотив" приобрёл восемь новичков, в том числе Наира Тикнизяна и Константина Марадишвили из ЦСКА, голландца Джирано Керка, француза Алексиса Бека Бека и англичанина Фаустино Анджорина. В турнирной таблице РПЛ команда занимает четвёртое место.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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