Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская раскритиковала работу Ральфа Рангника на посту руководителя по спорту и развитию столичного клуба. Об этом сообщает РИА "Новости".

В понедельник Рангник был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" до конца сезона. После этого он в течение двух лет будет работать в английском клубе в качестве консультанта.

"Не верю, что система продолжит работать. Никакой системы нет и не было. Раз системы не было, нечего даже поддерживать. Хаотичные закупки, хаотичная смена тренера — какая это система? Ни о какой системе речи не идёт. Я не знаю, как это называть, но достаточно странная конструкция была выстроена", — заявила Смородская.

Рангник занимал пост руководителя по спорту и развитию "Локомотива" с начала июля 2021 года. Ранее он был главным тренером "Штутгарта", "Шальке", "Хоффенхайма" и "Лейпцига", а также возглавлял Департамент по спорту и развитию системы клубов "Ред Булл".