ЦСКА может провести домашние матчи без болельщиков из-за фаер-шоу в игре с "Зенитом"

РФС в ближайшие дни наложит санкции на домашний стадион московского ЦСКА. По информации издания "РБ-Спорт", речь может идти о полном закрытии арены и проведении ближайших матчей при пустых трибунах.

Как пишет "РБ-Спорт", в ближайшие дни КДК РФС будет рассматривать данный вопрос. При этом не исключается, что закрыта будет лишь фанатская трибуна красно-синих.