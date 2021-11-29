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ЦСКА может провести домашние матчи без болельщиков из-за фаер-шоу в игре с "Зенитом"

После него вся фанатская трибуна столичной команды была задержана и провела несколько часов после завершения игры на арене.

29 ноября, 13:08

Фото © ПФК ЦСКА

РФС в ближайшие дни наложит санкции на домашний стадион московского ЦСКА. По информации издания "РБ-Спорт", речь может идти о полном закрытии арены и проведении ближайших матчей при пустых трибунах.

Как пишет "РБ-Спорт", в ближайшие дни КДК РФС будет рассматривать данный вопрос. При этом не исключается, что закрыта будет лишь фанатская трибуна красно-синих.

Устроившим фаер-шоу на трибунах болельщикам ЦСКА может грозить до 15 лет тюрьмы

Устроившим фаер-шоу на трибунах болельщикам ЦСКА может грозить до 15 лет тюрьмы

Ранее Лайф сообщал, что после матча ЦСКА – "Зенит" полиция массово задержала фанатов московской команды, которые находились в секторе активной поддержки. Поводом для этого могло послужить использование пиротехники во время матча, что запрещено. В результате в отделения полиции было доставлено более 400 болельщиков, а также составлен 51 протокол об административном правонарушении.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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