Зимняя Универсиада 2021 года в Швейцарии отменена из-за нового штамма коронавируса

Зимняя Универсиада 2021 года в швейцарском Люцерне отменена из-за появления нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом пишет пресс-служба Федерации университетского спорта Швейцарии.

На такой шаг организаторы пошли из-за быстроразвивающейся ситуации с появлением нового штамма коронавируса и ряда ограничений на въезд в страну, которые были приняты в связи с этим.