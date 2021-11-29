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Зимняя Универсиада 2021 года в Швейцарии отменена из-за нового штамма коронавируса

Игры должны были состояться с 11 по 21 декабря этого года, а изначально их проведение было запланировано на январь.

29 ноября, 12:51
<p>Фото © <a href="https://www.winteruniversiade2021.ch/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Winteruniversiade2021</a></p>

Фото © Winteruniversiade2021

Зимняя Универсиада 2021 года в швейцарском Люцерне отменена из-за появления нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом пишет пресс-служба Федерации университетского спорта Швейцарии.

На такой шаг организаторы пошли из-за быстроразвивающейся ситуации с появлением нового штамма коронавируса и ряда ограничений на въезд в страну, которые были приняты в связи с этим.

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Отметим, что Игры должны были пройти с 11 по 21 декабря этого года. При этом изначально их проведение планировалось в январе, однако соревнования были перенесены почти на год из-за вспышки коронавируса.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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