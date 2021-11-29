Врачи из Британии и ЮАР перечислили симптомы заражения омикрон-штаммом ковида

Врачи считают, что новый штамм коронавируса "омикрон" сопровождается умеренными симптомами. Так, у больных может наблюдаться утомляемость и учащённое сердцебиение. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на западные СМИ.

Как рассказал член независимого Совместного комитета по вакцинации и иммунизации, который консультирует британское правительство, профессор Адам Финн, согласно поступающим из ЮАР данным, случаи заражения этим штаммом не являются "особо серьёзными". При этом стоит отметить, что при "омикроне" не наблюдается потеря обоняния и вкуса. Эксперт добавил, что пока слишком рано с полной уверенностью говорить о проявлениях нового варианта CoViD-19, поскольку он ещё мало изучен.

В свою очередь председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелика Кетзи в эфире Би-би-си сообщила, что примерно 18 ноября начала наблюдать случаи, когда у пациентов проявлялись "необычные симптомы", отличающиеся от признаков, которые обычно бывают при "дельте".

"Всё началось с пациента возрастом 33 года. Он сказал мне, что последние дни чувствует чрезвычайную усталость. У него боль в теле и немного болит голова", — добавила Кетзи.

Кроме того, по её словам, у мужчины "першило в горле", но не было кашля, он чувствовал вкусы и запахи. Эксперт отметила, что симптомы у пациентов с этим штаммом "чрезвычайно мягкие".