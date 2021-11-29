В Челябинске 13-летняя девочка жестоко убила котёнка

Челябинские полицейские установили причастность 13-летней девочки к жестокому убийству котёнка в подъезде жилого дома. Об этом сообщили в региональном УМВД РФ.

Сейчас со школьницей работают сотрудники правоохранительных органов, передаёт сообщение РИА "Новости". Решается вопрос о помещении девочки в центр временного пребывания для несовершеннолетних правонарушителей.

Очевидцы в соцсетях сообщили, что котёнка буквально разорвали на части, а на двери подъезда кровью была оставлена надпись I kill you.