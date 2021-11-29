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В Челябинске 13-летняя девочка жестоко убила котёнка

Правоохранители решают вопрос о помещении школьницы в центр временного пребывания для несовершеннолетних правонарушителей.

29 ноября, 12:46

Фото © Pexels

Челябинские полицейские установили причастность 13-летней девочки к жестокому убийству котёнка в подъезде жилого дома. Об этом сообщили в региональном УМВД РФ.

Сейчас со школьницей работают сотрудники правоохранительных органов, передаёт сообщение РИА "Новости". Решается вопрос о помещении девочки в центр временного пребывания для несовершеннолетних правонарушителей.

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Очевидцы в соцсетях сообщили, что котёнка буквально разорвали на части, а на двери подъезда кровью была оставлена надпись I kill you.

Ранее Лайф рассказывал, что в Приангарье браконьеры застрелили спящую в берлоге медведицу и её детёнышей. Полицейским они сперва попытались объяснить, что нашли останки животных в лесу.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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