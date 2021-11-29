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Бывший тренер сборной России по хоккею Крикунов возглавит рижское "Динамо"

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ латвийский клуб занимает последнее, 12-е, место.

29 ноября, 15:12
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов в ближайшее время возглавит рижское "Динамо". Об этом сообщается на сайте латвийского клуба.

В понедельник прошло заседание наблюдательного совета "Динамо". На нём выступление клуба в нынешнем сезоне было признано неудовлетворительным. Также на заседании было объявлено о договорённости с Крикуновым.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ "Динамо" занимает последнее, 12-е, место, набрав в 32 матчах 26 очков. В конце октября пост главного тренера команды по семейным обстоятельствам покинул Сергей Зубов, позднее назначенный наставником молодёжной сборной России.

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Последним клубом 71-летнего Крикунова было московское "Динамо", в котором он работал до апреля 2021 года. Также он работал в КХЛ с нижнекамским "Нефтехимиком", казанским "Ак Барсом", казахстанским "Барысом" и екатеринбургским "Автомобилистом". С 2004 по 2006 год специалист возглавлял сборную России.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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