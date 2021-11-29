Бывший тренер сборной России по хоккею Крикунов возглавит рижское "Динамо"

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов в ближайшее время возглавит рижское "Динамо". Об этом сообщается на сайте латвийского клуба.

В понедельник прошло заседание наблюдательного совета "Динамо". На нём выступление клуба в нынешнем сезоне было признано неудовлетворительным. Также на заседании было объявлено о договорённости с Крикуновым.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ "Динамо" занимает последнее, 12-е, место, набрав в 32 матчах 26 очков. В конце октября пост главного тренера команды по семейным обстоятельствам покинул Сергей Зубов, позднее назначенный наставником молодёжной сборной России.