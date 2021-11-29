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Роналду пропустит церемонию вручения "Золотого мяча"

Приз лучшему футболисту года по версии французского журнала France Football вручат сегодня в Париже.

29 ноября, 15:53
<p>Фото © ФК "Манчестер Юнайтед"</p>

Фото © ФК "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду не будет присутствовать на церемонии вручения "Золотого мяча". Об этом сообщает в "Твиттере" журналист Педру Сепульведа.

Приз лучшему футболисту года по версии французского журнала France Football вручат сегодня в Париже. Начало церемонии в 22:30 по московскому времени.

Роналду входит в число 30 претендентов на "Золотой мяч" в этом году. Ранее он уже выигрывал приз пять раз — в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.

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Основными претендентами на получение "Золотого мяча" в 2021 году считаются аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси и польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовский.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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