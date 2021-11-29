Роналду пропустит церемонию вручения "Золотого мяча"
Приз лучшему футболисту года по версии французского журнала France Football вручат сегодня в Париже.
Фото © ФК "Манчестер Юнайтед"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду не будет присутствовать на церемонии вручения "Золотого мяча". Об этом сообщает в "Твиттере" журналист Педру Сепульведа.
Приз лучшему футболисту года по версии французского журнала France Football вручат сегодня в Париже. Начало церемонии в 22:30 по московскому времени.
Роналду входит в число 30 претендентов на "Золотой мяч" в этом году. Ранее он уже выигрывал приз пять раз — в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.
Основными претендентами на получение "Золотого мяча" в 2021 году считаются аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси и польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовский.
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