Роналду пропустит церемонию вручения "Золотого мяча"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду не будет присутствовать на церемонии вручения "Золотого мяча". Об этом сообщает в "Твиттере" журналист Педру Сепульведа.

Приз лучшему футболисту года по версии французского журнала France Football вручат сегодня в Париже. Начало церемонии в 22:30 по московскому времени.

Роналду входит в число 30 претендентов на "Золотой мяч" в этом году. Ранее он уже выигрывал приз пять раз — в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.