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Джек Дорси объявил об уходе с поста генерального директора Twitter

Предприниматель заявил, что на должность назначен технический директор компании Параг Агравал. Он приступит к исполнению обязанностей с понедельника, 6 декабря.

29 ноября, 16:36
<p>Фото © Getty Images / Joe Raedle</p>

Фото © Getty Images / Joe Raedle

Основатель социальной сети Twitter Джек Дорси заявил, что уходит с поста генерального директора компании. Соответствующий пост он выложил у себя на странице в "Твиттере".

"Я решил, что наконец пришло время покинуть [пост]", — говорится в заявлении.

Дорси также объявил, что на его должность назначен технический директор Twitter Параг Агравал. Он приступит к исполнению обязанностей с понедельника.

Ранее Лайф сообщал, что Google и Twitter могут снова оштрафовать за неудаление запрещённого в РФ контента. На каждую компанию поступило в суд по три административных протокола, отметил представитель Мирового суда Москвы.

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Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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