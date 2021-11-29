Джек Дорси объявил об уходе с поста генерального директора Twitter
Предприниматель заявил, что на должность назначен технический директор компании Параг Агравал. Он приступит к исполнению обязанностей с понедельника, 6 декабря.
Фото © Getty Images / Joe Raedle
Основатель социальной сети Twitter Джек Дорси заявил, что уходит с поста генерального директора компании. Соответствующий пост он выложил у себя на странице в "Твиттере".
"Я решил, что наконец пришло время покинуть [пост]", — говорится в заявлении.
not sure anyone has heard but,— jack⚡️ (@jack) November 29, 2021
I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl
Дорси также объявил, что на его должность назначен технический директор Twitter Параг Агравал. Он приступит к исполнению обязанностей с понедельника.
Ранее Лайф сообщал, что Google и Twitter могут снова оштрафовать за неудаление запрещённого в РФ контента. На каждую компанию поступило в суд по три административных протокола, отметил представитель Мирового суда Москвы.
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