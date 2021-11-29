Джек Дорси объявил об уходе с поста генерального директора Twitter

Основатель социальной сети Twitter Джек Дорси заявил, что уходит с поста генерального директора компании. Соответствующий пост он выложил у себя на странице в "Твиттере".

"Я решил, что наконец пришло время покинуть [пост]", — говорится в заявлении.

not sure anyone has heard but,



I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl — jack⚡️ (@jack) November 29, 2021

Дорси также объявил, что на его должность назначен технический директор Twitter Параг Агравал. Он приступит к исполнению обязанностей с понедельника.