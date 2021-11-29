Крупнейшие российские компании подписали хартию безопасности детей в Сети

Крупнейшие российские интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы из Альянса по защите детей в цифровой среде подписали хартию "Цифровая этика детства". В документе перечислены соответствующие ценности, принципы и правила.

"Совместно с представителями бизнеса, НКО и профильных организаций мы будем работать над созданием безопасной онлайн-среды для детей. Мы будем рады видеть среди участников всех, чья деятельность непосредственно связана с работой с детьми", — отметил председатель альянса Антон Шингарёв.

В основе подписанной хартии лежат принципы уважения ребёнка как личности, совместной ответственности за безопасность детей в Интернете, а также конфиденциальности данных несовершеннолетних. В пресс-релизе альянса, поступившем в распоряжение Лайфа, уточняется, что права, интересы и безопасность в цифровой среде объявляются приоритетом для семьи, общества и государства в целом.

Среди подписавших документ — девять крупнейших российских IT-компаний и медиахолдингов. В их числе "Яндекс", Mail.ru Group, Лаборатория Касперского, "Газпром-Медиа холдинг", "Вымпелком", "Национальная медиа группа", "Ростелеком", "Мегафон" и МТС.