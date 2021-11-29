Страны G7 увидели необходимость в срочной реакции мирового сообщества из-за омикрон-штамма

Появление омикрон-штамма ковида требует срочных действий со стороны международного сообщества. Об этом заявили страны G7 по итогам экстренной встречи министров здравоохранения, которая была организована в связи с обнаружением нового варианта коронавирусной инфекции.

"Согласно первым проведённым оценкам, международное сообщество столкнулось с угрозой нового варианта CoViD-19, отличающегося повышенной трансмиссивностью, что требует срочных действий", — сказано в заявлении глав медицинских ведомств.