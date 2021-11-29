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Страны G7 увидели необходимость в срочной реакции мирового сообщества из-за омикрон-штамма

Согласно первым проведённым оценкам, мир столкнулся с угрозой нового варианта ковида, отличающегося повышенной трансмиссивностью.

29 ноября, 16:18
<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Появление омикрон-штамма ковида требует срочных действий со стороны международного сообщества. Об этом заявили страны G7 по итогам экстренной встречи министров здравоохранения, которая была организована в связи с обнаружением нового варианта коронавирусной инфекции.

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"Согласно первым проведённым оценкам, международное сообщество столкнулось с угрозой нового варианта CoViD-19, отличающегося повышенной трансмиссивностью, что требует срочных действий", — сказано в заявлении глав медицинских ведомств.

Как уточняется, в ближайшие недели министры намерены организовать совместную работу со Всемирной организацией здравоохранения и международными партнёрами, чтобы делиться информацией об омикрон-штамме. Они также договорились встретиться в декабре.

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Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". "Ботсванский" штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса выявлены в Израиле, Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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