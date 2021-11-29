Вирусолог Альтштейн заявил о скором завершении пандемии из-за появления омикрон-штамма
На это указывает число мутаций у нового вида инфекции, однако сначала надо посмотреть, какое влияние он будет оказывать на пожилых и людей с хроническими заболеваниями.
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Появление нового штамма коронавируса "омикрон", имеющего множество мутаций, говорит о вступлении мира в фазу завершения пандемии. Как допустил вирусолог и профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, человек сможет приспособиться к нему.
"Скорее всего, это тот вирус, который мы давно ждём и который будет адаптирован к человеку и не будет у него вызывать тяжёлых последствий", — приводит слова вирусолога "Лента.ру".
Окончательные выводы по этому штамму делать всё же рано, сначала нужно посмотреть, какое влияние он оказывает на пожилых и людей с хроническими заболеваниями, уточнил Альтштейн. Однако количество мутаций в поверхностном белке "омикрона" наводит на мысль, что он должен быть лёгким и неопасным, добавил он в беседе с "Вечерней Москвой".
Эксперт привёл вывод японского исследователя, который заявил об остановке эпидемии ковида в стране после появления огромного количества мутаций у "дельты", что сделало её нежизнеспособной. Этому также способствовали принятые меры и массовая вакцинация, однако без изменений в вирусе это не произошло бы так быстро.
"Я думаю, что это говорит о том, что мы вступаем в фазу завершения пандемии", — добавил учёный.
Ранее в ВОЗ предупредили, что омикрон-штамм может вызвать новые серьёзные вспышки ковида, а также заявили о риске заражения штаммом для уже переболевших ковидом. В организации также считают, что используемые в настоящее время ПЦР-тесты способны выявлять инфицирование новым вариантом вируса.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Ботсванский штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса выявлены в Израиле, Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.
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