Вирусолог Альтштейн заявил о скором завершении пандемии из-за появления омикрон-штамма

Появление нового штамма коронавируса "омикрон", имеющего множество мутаций, говорит о вступлении мира в фазу завершения пандемии. Как допустил вирусолог и профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, человек сможет приспособиться к нему.

"Скорее всего, это тот вирус, который мы давно ждём и который будет адаптирован к человеку и не будет у него вызывать тяжёлых последствий", — приводит слова вирусолога "Лента.ру".

Окончательные выводы по этому штамму делать всё же рано, сначала нужно посмотреть, какое влияние он оказывает на пожилых и людей с хроническими заболеваниями, уточнил Альтштейн. Однако количество мутаций в поверхностном белке "омикрона" наводит на мысль, что он должен быть лёгким и неопасным, добавил он в беседе с "Вечерней Москвой".

Эксперт привёл вывод японского исследователя, который заявил об остановке эпидемии ковида в стране после появления огромного количества мутаций у "дельты", что сделало её нежизнеспособной. Этому также способствовали принятые меры и массовая вакцинация, однако без изменений в вирусе это не произошло бы так быстро.