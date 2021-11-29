Лайф публикует видео с места смертельного наезда "газели" на людей на липецком автовокзале
Удар был настолько сильным, что его не выдержала даже стена здания. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, обстоятельства случившегося выясняются.
Фото © LIFE
Место смертельного ДТП с "газелью" на автовокзале в Липецке. Видео © LIFE
Лайф публикует видео первых минут после смертельного ДТП с "газелью" на автовокзале в Липецке. Напомним, грузовой автомобиль вылетел на перрон автовокзала и насмерть сбил женщину. Ещё четверых человек, включая водителя, госпитализировали.
На кадрах видно, что на месте аварии сейчас работают сотрудники экстренных служб. Всех пострадавших уже увезли в больницу. Можно заметить, что удар был настолько сильным, что его не выдержала даже стена здания. У погибшей женщины практически не было шансов на спасение. Обстоятельства случившегося выясняются.
Как уже сообщал Лайф, инцидент произошёл в понедельник, 29 ноября, на автовокзале в Липецке. По предварительным данным, мужчине за рулём грузового автомобиля стало плохо. Отмечалось, что перед выездом транспортное средство прошло необходимые проверки.
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