Лайф публикует видео с места смертельного наезда "газели" на людей на липецком автовокзале

Лайф публикует видео первых минут после смертельного ДТП с "газелью" на автовокзале в Липецке. Напомним, грузовой автомобиль вылетел на перрон автовокзала и насмерть сбил женщину. Ещё четверых человек, включая водителя, госпитализировали.

На кадрах видно, что на месте аварии сейчас работают сотрудники экстренных служб. Всех пострадавших уже увезли в больницу. Можно заметить, что удар был настолько сильным, что его не выдержала даже стена здания. У погибшей женщины практически не было шансов на спасение. Обстоятельства случившегося выясняются.