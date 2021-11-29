Словарь Уэбстера назвал слово 2021 года

Вакцина (vaccine) стала словом года по версии американского словаря английского языка Merriam-Webster. Подробный список опубликован на его официальном сайте.

"В повседневном использовании слова являются инструментами для озвучивания заявлений, идей, стремлений и неопределённостей. Но также они могут стать средствами для идеологического конфликта. Именно это произошло с "вакциной" в 2021 году", — говорится в сообщении.

В издательстве отметили, что за последний год пользователи искали слово "вакцина" в словаре на 601% чаще. А за последние два года число запросов выросло на 1048%. О том, что слово чрезвычайно часто встречалось в 2021 году, рассказал Associated Press главный редактор Merriam-Webster Питер Соколовски.

"Есть две причины огромной популярности слова "вакцина". Первая — научная. Препараты от коронавируса были разработаны с удивительной скоростью. Вторая — споры о вакцине, в том числе связанные и с политикой", — объяснил агентству Соколовски.

Он также отметил, что выбор был сделан после того, как составители Оксфордского словаря выбрали словом 2021 года vax, означающее "вакцина", "вакцинация", "вакцинировать". И это произошло после того, как "пандемия" оказалась на вершине поисковых запросов на Merriam-Webster в прошлом году.

"Пандемия стала выстрелом, и теперь мы столкнулись с последствиями", — указал Соколовски.