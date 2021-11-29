НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Газель" въехала на перрон автовокзала в Липецке, погиб один человек

Предположительно, мужчине за рулём автомобиля стало плохо. Сейчас он, как и пассажиры, госпитализирован.

29 ноября, 12:23
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/my_elets?w=wall-74441888_1008602" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мой Елец | Новости</a></p>

Фото © VK / Мой Елец | Новости

"Газель" въехала в толпу людей на автовокзале в Липецке, в результате происшествия погибла женщина. Как узнал Лайф, пострадали четверо.

Предположительно, мужчине за рулём автомобиля стало плохо. Пострадавшие находились на пассажирских сиденьях "газели", которая принадлежит Липецким автобусным линиям. Отмечается, что перед выездом транспортное средство прошло необходимые проверки.

В Новгородской области перевернулся автобус с 15 пассажирами

В Новгородской области перевернулся автобус с 15 пассажирами

Ранее Лайф рассказывал, что в результате лобового столкновения BMW и "газели" на мосту через Волгу погибло три человека. Водитель грузовика, перевозившего хлебобулочную продукцию, был госпитализирован.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1