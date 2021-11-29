"Газель" въехала на перрон автовокзала в Липецке, погиб один человек

"Газель" въехала в толпу людей на автовокзале в Липецке, в результате происшествия погибла женщина. Как узнал Лайф, пострадали четверо.

Предположительно, мужчине за рулём автомобиля стало плохо. Пострадавшие находились на пассажирских сиденьях "газели", которая принадлежит Липецким автобусным линиям. Отмечается, что перед выездом транспортное средство прошло необходимые проверки.