НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В РФ стартовал цикл фестивалей дворовых и экстремальных видов спорта "Уличная классика"

Так, например, в минувшие выходные мероприятие в Санкт-Петербурге собрало более 300 спортсменов из 24 регионов страны.

29 ноября, 12:18
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/extreme.team?z=photo-208772275_457239091/wall-30461269_14427" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Уличная классика"</a></p>

Фото © VK / "Уличная классика"

"Уличная классика" запустила цикл фестивалей уличных и экстремальных видов спорта, среди которых в том числе баскетбол 3х3, скейтборд, BMX flatland и freestyle и другие. Как сообщает газета "Петербургский дневник", такое мероприятие в минувшие выходные прошло в Северной столице.

Отмечается, что на время проведения фестиваля в экстрим-парк переоборудовали территорию пространства "Севкабель Порт". Там разместились сноуборд-трассы, конструкции для райдеров и так далее. Всего в мероприятии приняли участие более 300 спортсменов из 24 регионов.

Губернатор Забайкалья Осипов рассказал об отношении к хейтерам в Instagram и TikTok

Губернатор Забайкалья Осипов рассказал об отношении к хейтерам в Instagram и TikTok

Помимо спортивной составляющей в программу вошёл большой образовательный блок для начинающих менеджеров в сфере спорта и уличных культур. Кроме того, представители субкультур и органов власти обсудили вопросы формирования единой экосистемы для реализации государственной молодёжной политики в области современного уличного и массового спорта.

"Уличная классика" — не разовое мероприятие, а целостная программа развития, которая включает и формирование кадрового резерва спортивных менеджеров по всей стране. Сегодня в формате открытого диалога молодёжь, лидеры комьюнити уличных культур транслировали своё видение и вектор развития, которые ложатся в основу дорожной карты развития уличной индустрии в России", — отметил президент Союза экстремальных видов спорта Иван Шмонин.

Отмечается, что фестиваль "Уличная классика" станет стартом для создания цикла подобных мероприятий. Основные направления реализации программы — стрит-искусство (хип-хоп, брейкинг, граффити, диджеинг) и экшен-спорт (воркаут, паркур, панна, баскетбол 3х3, футбольный фристайл, трикинг, фриран, скейтбординг, BМХ, кикскутер, стритбол, дрифт, МТВ, сноубординг, стантрайдинг).

Активисты "Молодёжки ОНФ" поздравили многодетных и приёмных матерей с праздником

Активисты "Молодёжки ОНФ" поздравили многодетных и приёмных матерей с праздником

Ранее Лайф рассказывал, что глава Росмолодёжи Ксения Разуваева анонсировала создание программы развития уличной культуры и спорта. По её словам, она включит в себя передвижные фестивали и премию: самые лучшие смогут получить поддержку своих проектов и улучшить инфраструктуру в своём регионе.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1