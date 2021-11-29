В РФ стартовал цикл фестивалей дворовых и экстремальных видов спорта "Уличная классика"
Так, например, в минувшие выходные мероприятие в Санкт-Петербурге собрало более 300 спортсменов из 24 регионов страны.
Фото © VK / "Уличная классика"
"Уличная классика" запустила цикл фестивалей уличных и экстремальных видов спорта, среди которых в том числе баскетбол 3х3, скейтборд, BMX flatland и freestyle и другие. Как сообщает газета "Петербургский дневник", такое мероприятие в минувшие выходные прошло в Северной столице.
Отмечается, что на время проведения фестиваля в экстрим-парк переоборудовали территорию пространства "Севкабель Порт". Там разместились сноуборд-трассы, конструкции для райдеров и так далее. Всего в мероприятии приняли участие более 300 спортсменов из 24 регионов.
Помимо спортивной составляющей в программу вошёл большой образовательный блок для начинающих менеджеров в сфере спорта и уличных культур. Кроме того, представители субкультур и органов власти обсудили вопросы формирования единой экосистемы для реализации государственной молодёжной политики в области современного уличного и массового спорта.
"Уличная классика" — не разовое мероприятие, а целостная программа развития, которая включает и формирование кадрового резерва спортивных менеджеров по всей стране. Сегодня в формате открытого диалога молодёжь, лидеры комьюнити уличных культур транслировали своё видение и вектор развития, которые ложатся в основу дорожной карты развития уличной индустрии в России", — отметил президент Союза экстремальных видов спорта Иван Шмонин.
Отмечается, что фестиваль "Уличная классика" станет стартом для создания цикла подобных мероприятий. Основные направления реализации программы — стрит-искусство (хип-хоп, брейкинг, граффити, диджеинг) и экшен-спорт (воркаут, паркур, панна, баскетбол 3х3, футбольный фристайл, трикинг, фриран, скейтбординг, BМХ, кикскутер, стритбол, дрифт, МТВ, сноубординг, стантрайдинг).
Ранее Лайф рассказывал, что глава Росмолодёжи Ксения Разуваева анонсировала создание программы развития уличной культуры и спорта. По её словам, она включит в себя передвижные фестивали и премию: самые лучшие смогут получить поддержку своих проектов и улучшить инфраструктуру в своём регионе.
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