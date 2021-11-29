В РФ стартовал цикл фестивалей дворовых и экстремальных видов спорта "Уличная классика"

"Уличная классика" запустила цикл фестивалей уличных и экстремальных видов спорта, среди которых в том числе баскетбол 3х3, скейтборд, BMX flatland и freestyle и другие. Как сообщает газета "Петербургский дневник", такое мероприятие в минувшие выходные прошло в Северной столице.

Отмечается, что на время проведения фестиваля в экстрим-парк переоборудовали территорию пространства "Севкабель Порт". Там разместились сноуборд-трассы, конструкции для райдеров и так далее. Всего в мероприятии приняли участие более 300 спортсменов из 24 регионов.

Помимо спортивной составляющей в программу вошёл большой образовательный блок для начинающих менеджеров в сфере спорта и уличных культур. Кроме того, представители субкультур и органов власти обсудили вопросы формирования единой экосистемы для реализации государственной молодёжной политики в области современного уличного и массового спорта.

"Уличная классика" — не разовое мероприятие, а целостная программа развития, которая включает и формирование кадрового резерва спортивных менеджеров по всей стране. Сегодня в формате открытого диалога молодёжь, лидеры комьюнити уличных культур транслировали своё видение и вектор развития, которые ложатся в основу дорожной карты развития уличной индустрии в России", — отметил президент Союза экстремальных видов спорта Иван Шмонин.

Отмечается, что фестиваль "Уличная классика" станет стартом для создания цикла подобных мероприятий. Основные направления реализации программы — стрит-искусство (хип-хоп, брейкинг, граффити, диджеинг) и экшен-спорт (воркаут, паркур, панна, баскетбол 3х3, футбольный фристайл, трикинг, фриран, скейтбординг, BМХ, кикскутер, стритбол, дрифт, МТВ, сноубординг, стантрайдинг).