Зеленский предложил Раде разрешить нахождение на Украине зарубежных военных

Президент Украины Владимир Зеленский зарегестрировал в Верховной раде законопроект, допускающий иностранные войска на территорию Незалежной для проведения совместных военных учений в 2022 году. Соответствующая заявка опубликована на сайте парламента.

Текст законопроекта ещё не написан, опубликовано только его название — "Проект закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооружённых сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях".

Украинское законодательство запрещает размещать на территории страны иностранные войска или военные базы. Соответствующие действия совершаются только специальным законом по запросу президента.