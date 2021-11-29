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Зеленский предложил Раде разрешить нахождение на Украине зарубежных военных

Украинское законодательство запрещает размещать на территории Незалежной иностранные войска или военные базы.

29 ноября, 12:21
<p>Фото © Ukranian Presidency / Handout / Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Ukranian Presidency / Handout / Anadolu Agency via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский зарегестрировал в Верховной раде законопроект, допускающий иностранные войска на территорию Незалежной для проведения совместных военных учений в 2022 году. Соответствующая заявка опубликована на сайте парламента.

Текст законопроекта ещё не написан, опубликовано только его название — "Проект закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооружённых сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях".

Украинское законодательство запрещает размещать на территории страны иностранные войска или военные базы. Соответствующие действия совершаются только специальным законом по запросу президента.

Напомним, что в 2020 году Владимир Зеленский уже вносил в Верховную раду похожий законопроект. Позднее Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины готовы проводить больше учений с участием войск стран НАТО на территории своего государства.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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