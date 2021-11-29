Зеленский предложил Раде разрешить нахождение на Украине зарубежных военных
Украинское законодательство запрещает размещать на территории Незалежной иностранные войска или военные базы.
Фото © Ukranian Presidency / Handout / Anadolu Agency via Getty Images
Президент Украины Владимир Зеленский зарегестрировал в Верховной раде законопроект, допускающий иностранные войска на территорию Незалежной для проведения совместных военных учений в 2022 году. Соответствующая заявка опубликована на сайте парламента.
Текст законопроекта ещё не написан, опубликовано только его название — "Проект закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооружённых сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях".
Украинское законодательство запрещает размещать на территории страны иностранные войска или военные базы. Соответствующие действия совершаются только специальным законом по запросу президента.
Напомним, что в 2020 году Владимир Зеленский уже вносил в Верховную раду похожий законопроект. Позднее Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины готовы проводить больше учений с участием войск стран НАТО на территории своего государства.
Ранее министр иностранных дел Украины призвал Францию и ФРГ готовиться к "военному сценарию" в Незалежной с участием России. По словам Кулебы, "когда Россия начнёт действовать, времени на координацию не будет".
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