Лайф публикует видео разминирования двери квартиры в Коломне

В Коломне разминировали дверь квартиры девушек лёгкого поведения. Видео © LIFE

В подмосковной Коломне сапёры разминировали дверь квартиры, где проживали девушки лёгкого поведения. Об этом Лайфу сообщил источник. На кадрах, снятых на месте событий, видно, что правоохранители разобрали конструкцию, состоящую из муляжа гранаты, мины, карабина и других частей.

Как рассказала Лайфу очевидица, экстренные службы стянулись к дому буквально за 5–10 минут, а сам процесс разминирования длился около трёх часов.

"Они долго ждали сапёров, вызвали кинологическую службу, собаки приезжали. Я припарковалась во дворе этого дома и увидела, что начали эвакуацию. То есть выходила девушка с двумя детьми, женщины выходили в халатах, накинув курточку на плечи. Женщин выносили оттуда, которые трудно передвигаются, под руки. Происходила эвакуация из подъезда. Сами жильцы комментарии не давали, они боялись", — поделилась Анна Иванова.