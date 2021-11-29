Лайф публикует видео разминирования двери квартиры в Коломне
По словам очевидцев, после обнаружения пугающей находки к дому в течение 5–10 минут начали приезжать экстренные службы, однако все необходимые действия длились около трёх часов.
Скриншот © LIFE
В Коломне разминировали дверь квартиры девушек лёгкого поведения. Видео © LIFE
В подмосковной Коломне сапёры разминировали дверь квартиры, где проживали девушки лёгкого поведения. Об этом Лайфу сообщил источник. На кадрах, снятых на месте событий, видно, что правоохранители разобрали конструкцию, состоящую из муляжа гранаты, мины, карабина и других частей.
Как рассказала Лайфу очевидица, экстренные службы стянулись к дому буквально за 5–10 минут, а сам процесс разминирования длился около трёх часов.
"Они долго ждали сапёров, вызвали кинологическую службу, собаки приезжали. Я припарковалась во дворе этого дома и увидела, что начали эвакуацию. То есть выходила девушка с двумя детьми, женщины выходили в халатах, накинув курточку на плечи. Женщин выносили оттуда, которые трудно передвигаются, под руки. Происходила эвакуация из подъезда. Сами жильцы комментарии не давали, они боялись", — поделилась Анна Иванова.
По её словам, следственные органы остаются в подъезде до сих пор, представители остальных ведомств покинули место происшествия.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Коломне неизвестные заминировали дверь квартиры пенсионера. Как выяснилось позже, жилплощадь сдавалась в аренду. Там жили две девушки лёгкого поведения, а минирование оказалось местью одной из них — на снаряде нашли записку: "Даша, это тебе за триппер".
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