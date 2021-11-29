Российские поисковики провели уроки мужества о подвиге Зои Космодемьянской

Активисты Поискового движения России провели уроки мужества и просветительские мероприятия в память о партизанке Зое Космодемьянской. Во многих регионах России участники движения встретились со школьниками и студентами, чтобы рассказать им о подвиге 18-летней девушки.

На малой родине Зои, в селе Осино-Гай Тамбовской области, участники регионального отделения провели тематический урок мужества в Приборостроительном колледже и возложили цветы к памятнику партизанки.

Фото © Пресс-служба Поискового движения России

В Московской области поисковики вместе с АНО "Вечный огонь" организовали для молодёжи комбинированный военно-исторический поход, посвящённый 80-летию подвига героев Советского Союза Зои Космодемьянской и Веры Волошиной. Участники мероприятия прошли по маршруту разведывательно-диверсионной группы, куда входили обе девушки. В завершение похода они посетили музей "Зоя" и приняли участие в памятном митинге на месте гибели Космодемьянской.

В Москве, в парке-усадьбе "Михалково" у памятника Зои Космодемьянской, прошёл урок мужества. Руководитель музейного комплекса школы № 185 имени В.С. Гризодубовой, активист поискового движения Константин Тимченко рассказал учащимся о детстве и юности Зои, о её желании бороться с врагом, о вступлении в разведывательно-диверсионную школу. Ребята в деталях узнали не только обстоятельства гибели Космодемьянской, но и то, что подвиг девушки всколыхнул всю страну на борьбу с оккупантами. После завершения урока школьники почтили память партизанки минутой молчания и возложили цветы к подножию её памятника.

Фото © Пресс-служба Поискового движения России