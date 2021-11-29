"Бессмертный полк" провёл мероприятия в память о партизанке Космодемьянской и её подвиге

Активисты "Бессмертного полка России" приняли участие в организации памятных мероприятий, посвящённых партизанке Зое Космодемьянской. На малой родине первой девушки, удостоенной звания Героя Советского Союза, в селе Осино-Гай Тамбовской области состоялось возложение цветов к памятнику разведчице.

После этого для школьников и молодёжи были проведены квест-игра "Имя зажглось звездой…" и квиз "Зоя Космодемьянская — шаг в бессмертие".

Фото © Пресс-служба "Бессмертного полка"

Вспомнили о героическом подвиге девушки и в школах Иркутской области. На уроке мужества для юнармейцев отряда "СПЕЦ" руководитель облисполкома "Бессмертного полка России" Светлана Минеева напомнила, что "Зоя достойно приняла смерть и благодаря этому шагнула в бессмертие".

"Её подвиг стал одним из символов стойкости и мужества советского народа в борьбе с нацистскими захватчиками", — сказала Минеева.

Фото © Пресс-служба "Бессмертного полка"

Ребята узнали, что советская разведка всех уровней и назначения старалась отследить, на каком участке советско-германского фронта находится дивизия, полк гитлеровских палачей — убийц Зои Космодемьянской. И уже вскоре, в боях под Смоленском, 332-й полк подполковника Рюдерера был разгромлен Советской армией. Был убит в бою и офицер-фотолюбитель, в полевой сумке которого бойцы нашли пять "поэтапных" снимков последних минут жизни Зои Космодемьянской.

Фото © Пресс-служба "Бессмертного полка"

Смерть настигла партизанку в деревне Петрищево Московской области, и подмосковное региональное отделение "Бессмертного полка" вспоминало подвиг Зои и погибшей в тот же день на наро-фоминской земле Веры Волошиной.

"Судьбы обеих девушек очень трагичны. Ещё более трагичным является установление их личности. Если историю и истинное имя партизанки Тани, как назвалась нацистам во время пыток Зоя Космодемьянская, смогли установить только спустя два месяца после казни, то имя Веры Волошиной числилось в списке пропавших без вести до 1957 года. Их имена навечно записаны в книге памяти не только Московской области, но и всей страны", — отметил руководитель отделения, член Общественной палаты региона Валерий Анисимов.

В день гибели разведчиц региональным отделением "Бессмертного полка" и главным управлением социальных коммуникаций дан старт циклу мероприятий, посвящённых 80-летию Битвы за Москву и контрнаступления Красной армии, куда вошли туристические квестовые маршруты в мобильном приложении "Рубеж Победы". Первый маршрут протяжённостью два километра прошёл в Наро-Фоминске. Школьники посетили семь объектов, связанных с жизнью города в годы Великой Отечественной войны и местными героями. Также в этот день более двухсот учеников школы № 6 поучаствовали в играх-викторинах, посвящённых Битве за Москву, и водрузили виртуальные знамёна Победы в память о погибших девушках-героинях.









