Медведев призвал не допустить возникновения этнических анклавов в России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что нельзя допустить возникновения этнических анклавов на территории страны. Об этом он заявил на совещании о проблемах реализации миграционной политики РФ и задачах по повышению её эффективности.

"Нужны дополнительные меры, которые позволят иностранцам лучше адаптироваться в нашей стране. Нельзя допускать их изоляции, как это, к сожалению, происходит во многих странах мира, и маргинализации, возникновения на территории нашей страны этнических анклавов", — цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что необходимо уделять внимание диспропорциям, возникающим в связи с внутренней миграцией населения между субъектами РФ. По его словам, люди по разным причинам уезжают в центр, на северо-запад и юго-запад из других регионов, многие при этом останавливаются на Москве, Петербурге и Краснодарском крае.

"Это само по себе вполне законное перемещение большого количества людей. Тем не менее это создаёт диспропорции в расселении людей по территории страны. Эти диспропорции увеличиваются. И этот вопрос тоже должен быть в зоне нашего особого внимания", — пояснил Медведев.