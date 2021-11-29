Медведев призвал не допустить возникновения этнических анклавов в России
По словам зампреда Совбеза РФ, необходимы дополнительные меры, которые позволят иностранцам лучше адаптироваться в нашей стране.
Фото © ТАСС / Екатерина Штукина / POOL
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что нельзя допустить возникновения этнических анклавов на территории страны. Об этом он заявил на совещании о проблемах реализации миграционной политики РФ и задачах по повышению её эффективности.
"Нужны дополнительные меры, которые позволят иностранцам лучше адаптироваться в нашей стране. Нельзя допускать их изоляции, как это, к сожалению, происходит во многих странах мира, и маргинализации, возникновения на территории нашей страны этнических анклавов", — цитирует его ТАСС.
Он также отметил, что необходимо уделять внимание диспропорциям, возникающим в связи с внутренней миграцией населения между субъектами РФ. По его словам, люди по разным причинам уезжают в центр, на северо-запад и юго-запад из других регионов, многие при этом останавливаются на Москве, Петербурге и Краснодарском крае.
"Это само по себе вполне законное перемещение большого количества людей. Тем не менее это создаёт диспропорции в расселении людей по территории страны. Эти диспропорции увеличиваются. И этот вопрос тоже должен быть в зоне нашего особого внимания", — пояснил Медведев.
Ранее Лайф писал, что Медведев серьёзно обеспокоен ростом числа правонарушений среди мигрантов. По словам зампреда Совбеза РФ, за девять месяцев количество преступлений, которые совершены иностранными гражданами, выросло более чем на 4%.
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