CNBC: Джек Дорси покинет пост гендиректора Twitter
Интересно отметить, что на фоне появления информации об этом акции компании буквально за несколько минут выросли более чем на 11%.
Джек Дорси. Фото © Joe Raedle / Getty Images
Создатель популярной соцсети Twitter Джек Дорси планирует покинуть пост гендиректора компании. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.
Других подробностей телеканал не приводит. Интересно отметить, что на фоне появления информации об уходе Дорси акции Twitter буквально за несколько минут выросли более чем на 11%.
В настоящее время Дорси является генеральным директором Twitter и Square. Последняя компания занимается обработкой электронных платежей. Кто заменит Дорси на посту генерального директора Twitter, неизвестно. Также непонятна причина его отставки.
Ранее Лайф сообщал, что Twitter запустил платную подписку для пользователей из двух стран. Как уточняется, им доступны чтение страниц новостных изданий без рекламы, быстрый просмотр самых популярных твитов за последние сутки, эксклюзивные иконки и красочные темы, а также возможность настраивать свою панель навигации в приложении.
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