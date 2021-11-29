CNBC: Джек Дорси покинет пост гендиректора Twitter

Создатель популярной соцсети Twitter Джек Дорси планирует покинуть пост гендиректора компании. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.

Других подробностей телеканал не приводит. Интересно отметить, что на фоне появления информации об уходе Дорси акции Twitter буквально за несколько минут выросли более чем на 11%.

В настоящее время Дорси является генеральным директором Twitter и Square. Последняя компания занимается обработкой электронных платежей. Кто заменит Дорси на посту генерального директора Twitter, неизвестно. Также непонятна причина его отставки.