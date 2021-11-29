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В "Газпроме" не ожидают заметного снижения цен на газ в ближайшие месяцы

Нынешняя высокая стоимость топлива уже начала негативно влиять на спрос, и ситуация в третьем квартале 2021 года заметно отличается от той, что была раньше.

29 ноября, 15:03
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Заметного снижения цен на газ в Европе в ближайшие месяцы не случится, однако стоимость топлива в районе 1000 долларов за тысячу кубометров не является устойчивой. Такое мнение высказал начальник департамента российского холдинга Александр Иванников.

"Даже являясь прямыми бенефициарами текущей конъюнктуры, мы не считаем цены на газ в 1000 долларов США за тысячу кубических метров устойчивыми. Мы видим, что они уже начали негативно влиять на спрос", — сказал он, заметив, что ситуация в третьем квартале 2021 года заметно отличалась от того, что происходило ранее.

Европе предсказали рекорд по отбору газа из подземных хранилищ

Европе предсказали рекорд по отбору газа из подземных хранилищ

По его словам, беря в расчёт факторы количества газа в подземных хранилищах, а также наступивший отопительный сезон в Европе и Азии, котировки форвардных контрактов не предполагают заметного снижения стоимости в ближайшие месяцы.

Лайф рассказывал, что рост цен на газ в Европе начался в августе, а уже к 9 сентября голубое топливо подорожало до 700 долларов. 6 октября его стоимость впервые в истории превысила 1900 долларов, затем цены постепенно начали снижаться. Тогда премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что вскоре в Европе может начаться огромный энергетический кризис. А российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ не заинтересована в бесконечном росте цен на газ.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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