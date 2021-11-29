В "Газпроме" не ожидают заметного снижения цен на газ в ближайшие месяцы

Заметного снижения цен на газ в Европе в ближайшие месяцы не случится, однако стоимость топлива в районе 1000 долларов за тысячу кубометров не является устойчивой. Такое мнение высказал начальник департамента российского холдинга Александр Иванников.

"Даже являясь прямыми бенефициарами текущей конъюнктуры, мы не считаем цены на газ в 1000 долларов США за тысячу кубических метров устойчивыми. Мы видим, что они уже начали негативно влиять на спрос", — сказал он, заметив, что ситуация в третьем квартале 2021 года заметно отличалась от того, что происходило ранее.