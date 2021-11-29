В "Газпроме" не ожидают заметного снижения цен на газ в ближайшие месяцы
Нынешняя высокая стоимость топлива уже начала негативно влиять на спрос, и ситуация в третьем квартале 2021 года заметно отличается от той, что была раньше.
Фото © Pexels
Заметного снижения цен на газ в Европе в ближайшие месяцы не случится, однако стоимость топлива в районе 1000 долларов за тысячу кубометров не является устойчивой. Такое мнение высказал начальник департамента российского холдинга Александр Иванников.
"Даже являясь прямыми бенефициарами текущей конъюнктуры, мы не считаем цены на газ в 1000 долларов США за тысячу кубических метров устойчивыми. Мы видим, что они уже начали негативно влиять на спрос", — сказал он, заметив, что ситуация в третьем квартале 2021 года заметно отличалась от того, что происходило ранее.
По его словам, беря в расчёт факторы количества газа в подземных хранилищах, а также наступивший отопительный сезон в Европе и Азии, котировки форвардных контрактов не предполагают заметного снижения стоимости в ближайшие месяцы.
Лайф рассказывал, что рост цен на газ в Европе начался в августе, а уже к 9 сентября голубое топливо подорожало до 700 долларов. 6 октября его стоимость впервые в истории превысила 1900 долларов, затем цены постепенно начали снижаться. Тогда премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что вскоре в Европе может начаться огромный энергетический кризис. А российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ не заинтересована в бесконечном росте цен на газ.
Комментариев: 0