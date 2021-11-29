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Медведев предрёк глобальные последствия миграционной драмы на белорусско-польской границе

Зампред Совбеза РФ добавил, что события у границы Белоруссии — один из самых тяжёлых кризисов с участием беженцев.

29 ноября, 14:57

Фото © Facebook / Дмитрий Медведев

Ситуация на белорусско-польской границе может иметь глобальные последствия. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании о проблемах реализации миграционной политики РФ и задачах по повышению её эффективности.

"Настоящая миграционная драма разыгралась на границе между Белоруссией и Польшей. Это без преувеличения один из самых тяжёлых миграционных кризисов в Европе, который может иметь глобальные последствия, причём отсроченные последствия, которые в настоящий момент даже трудно предсказать", — заявил Медведев.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мерзавцы из стран ЕС дошли до убийства мигрантов. Глава Белоруссии утверждает, что беженцев в спальных мешках выбрасывают на границу. Их бездыханные тела находят пограничники.

Утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурило несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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