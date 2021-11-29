Медведев предрёк глобальные последствия миграционной драмы на белорусско-польской границе

Ситуация на белорусско-польской границе может иметь глобальные последствия. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании о проблемах реализации миграционной политики РФ и задачах по повышению её эффективности.

"Настоящая миграционная драма разыгралась на границе между Белоруссией и Польшей. Это без преувеличения один из самых тяжёлых миграционных кризисов в Европе, который может иметь глобальные последствия, причём отсроченные последствия, которые в настоящий момент даже трудно предсказать", — заявил Медведев.