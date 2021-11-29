Экс-глава управления мэрии Керчи задержан за взятки мобильными телефонами

Бывший начальник управления единого заказчика Администрации Керчи задержан по подозрению в получении взяток в крупном размере. По данным управления Следственного комитета по Крыму, брал он их в том числе дорогими телефонами.

Отмечается, что в 2020-м между управлением единого заказчика и коммерческой организацией были заключены контракты на благоустройство придомовых территорий и проведение строительных работ на культурных объектах города. Действующий на тот момент начальник управления выдвигал директору фирмы требования предоставлять ему взятки в виде мобильных телефонов за принятие объёма выполненных работ и их своевременную оплату. Находясь в зависимости, директор за личные средства покупал устройства и передавал их фигуранту дела.

Установлено, что нынешней весной сотрудник администрации получил в качестве взятки автомобиль "Рено" стоимостью 700 тысяч рублей, который передал родному брату. Официально ведомство не раскрывает имя задержанного, однако, как уточняет "Крыминформ", это Сергей Органов.

Правоохранители провели обыски и изъяли предметы и интересующую следствие документацию. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.