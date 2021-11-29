Медведев серьёзно обеспокоен ростом числа правонарушений среди мигрантов
По словам зампреда Совбеза РФ, за девять месяцев количество преступлений, которые совершены иностранными гражданами, выросло более чем на 4%.
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Рост числа правонарушений среди мигрантов вызывает серьёзную обеспокоенность. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании о проблемах реализации миграционной политики РФ и задачах по повышению её эффективности.
"Серьёзную обеспокоенность вызывает обострение преступности в среде мигрантов: за девять месяцев этого года более чем на 4% выросло количество преступлений, которые совершены иностранными гражданами, фиксируется и рост административных правонарушений более чем на треть", — сказал Медведев.
Ранее Лайф рассказывал, что ФСБ пресекла деятельность группировки, занимавшейся легализацией мигрантов. По версии следствия, злоумышленники за деньги помогали иностранцам в изготовлении поддельных документов, регистрации фиктивных браков, а также в установлении отцовства над детьми.
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