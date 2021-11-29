Застрявшая в ЮАР россиянка рассказала, что туристы ждут решения консульства. Видео © LIFE

Россиянка Татьяна, которая, как и многие туристы, застряла в ЮАР из-за закрытия границ в связи с выявлением штамма "омикрон", рассказала Лайфу, что сейчас граждане РФ ждут решения консульства. Она отметила, что отдыхающие обращались в диппредставительство все выходные, но ответ получили только сегодня.

"Они (сотрудники консульства. — Прим. Лайфа) спрашивали, если кому-то нужна помощь, если кто-то заболел, если кто-то остался без жилья. Они готовы оказывать поддержку, [в том числе] и финансовую. Поэтому мы сейчас ждём от них какого-то решения, чтобы они организовывали для нас платные вывозные рейсы, потому что сейчас из доступных дат, конечно, не те, в которые мы должны были возвращаться. Практически полторы недели не могут выехать те, у кого аннулировали вылеты", — рассказала девушка.

Она отметила, что начиная с субботы российские туристы оказались с отменёнными рейсами либо их развернули в аэропорту. По словам россиянки, в консульстве граждан РФ заверили, что их возвращение на родину — первоочередная задача для дипломатов.