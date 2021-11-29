Застрявшая в ЮАР россиянка рассказала, что туристы ждут решения консульства
Путешественники рассчитывают на организацию платных вывозных рейсов. По словам Татьяны, в Кейптауне очень строгие ограничения по ковиду. Республика была в зелёной зоне буквально неделю назад.
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Застрявшая в ЮАР россиянка рассказала, что туристы ждут решения консульства. Видео © LIFE
Россиянка Татьяна, которая, как и многие туристы, застряла в ЮАР из-за закрытия границ в связи с выявлением штамма "омикрон", рассказала Лайфу, что сейчас граждане РФ ждут решения консульства. Она отметила, что отдыхающие обращались в диппредставительство все выходные, но ответ получили только сегодня.
"Они (сотрудники консульства. — Прим. Лайфа) спрашивали, если кому-то нужна помощь, если кто-то заболел, если кто-то остался без жилья. Они готовы оказывать поддержку, [в том числе] и финансовую. Поэтому мы сейчас ждём от них какого-то решения, чтобы они организовывали для нас платные вывозные рейсы, потому что сейчас из доступных дат, конечно, не те, в которые мы должны были возвращаться. Практически полторы недели не могут выехать те, у кого аннулировали вылеты", — рассказала девушка.
Она отметила, что начиная с субботы российские туристы оказались с отменёнными рейсами либо их развернули в аэропорту. По словам россиянки, в консульстве граждан РФ заверили, что их возвращение на родину — первоочередная задача для дипломатов.
Татьяна подчеркнула, что, когда вылетала в ЮАР на прошлой неделе, страна находилась в зелёной зоне, то есть в ней была нормальная ситуация с коронавирусом. Кроме того, по её словам, в самом Кейптауне достаточно строгие правила. Например, маски нужно носить даже на улице. Девушка отметила, что в республике очень много русских и туристов из других стран, включая семьи с детьми.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". "Ботсванский" штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса выявлены в Израиле, Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.
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