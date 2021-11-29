НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Москве арестовали наркокурьера, который устроил погоню на МКАД

23-летнего мужчину обвиняют в покушении на незаконный сбыт запрещённых веществ в особо крупном размере.

29 ноября, 14:24

Кадр из видео © МВД России

Суд в Москве арестовал на два месяца наркокурьера, задержанного 27 ноября после погони со стрельбой на МКАД. Об этом сообщает столичная прокуратура.

"С учётом позиции прокуратуры суд избрал в отношении ранее судимого 23-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 января 2022 года", — говорится в сообщении ведомства.

Искры из-под колёс: МВД опубликовало видео погони за наркокурьером на МКАД

Искры из-под колёс: МВД опубликовало видео погони за наркокурьером на МКАД

Напомним, что лихач отчаянно пытался скрыться от правоохранителей, даже когда в ходе преследования ему прострелили колёса. Полицейским пришлось применить табельное оружие, нарушитель был ранен в шею. После задержания стала ясна причина бегства: в его автомобиле BMW нашли шесть килограммов наркотиков. А в квартире подозреваемого позже нашли ещё одну партию запрещённого вещества — в пять килограммов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1