В Москве арестовали наркокурьера, который устроил погоню на МКАД

Суд в Москве арестовал на два месяца наркокурьера, задержанного 27 ноября после погони со стрельбой на МКАД. Об этом сообщает столичная прокуратура.

"С учётом позиции прокуратуры суд избрал в отношении ранее судимого 23-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 января 2022 года", — говорится в сообщении ведомства.