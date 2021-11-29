Иммунолог Болибок назвал неожиданный способ распространения омикрон-штамма

"Любопытный факт: в Тайване, несмотря на соблюдение всех мер санитарной безопасности, даже в закрытых на самоизоляцию отелях, предназначенных для вновь прибывших из других стран лиц, уже выявлен случай передачи этого варианта коронавируса. Хотя там люди не выходят из номеров, любая коммуникация и физическое воздействие исключительно бесконтактные. Но тем не менее вирус пробрался, что говорит о его крайне вирулентности и возможности передаваться через вентиляционные каналы", — уточнил врач.