НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Иммунолог Болибок назвал неожиданный способ распространения омикрон-штамма

Вирус в том числе способен бесконтактно передвигаться по вентилируемому воздуху, заметил специалист.

29 ноября, 14:21
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал о большой опасности нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон" из-за заразности. Об этом говорит его возможность передаваться бесконтактно, например через вентиляционные шахты.

"Любопытный факт: в Тайване, несмотря на соблюдение всех мер санитарной безопасности, даже в закрытых на самоизоляцию отелях, предназначенных для вновь прибывших из других стран лиц, уже выявлен случай передачи этого варианта коронавируса. Хотя там люди не выходят из номеров, любая коммуникация и физическое воздействие исключительно бесконтактные. Но тем не менее вирус пробрался, что говорит о его крайне вирулентности и возможности передаваться через вентиляционные каналы", — уточнил врач.

Болибок подчеркнул, что новая версия заболевания мгновенно распространяется, отличается большей опасностью и у неё есть все шансы стать доминантной во многих странах мира — омикрон способен вытеснить дельту.

Замглавы МИД Иванов не исключает введения новых ограничений из-за омикрон-штамма ковида

Замглавы МИД Иванов не исключает введения новых ограничений из-за омикрон-штамма ковида

Ранее в ВОЗ предупредили, что омикрон-штамм может вызвать новые серьёзные вспышки ковида. По данным организации, штамм имеет большое число мутаций, что ставит под вопрос эффективность уже созданных вакцин.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1