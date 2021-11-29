Иммунолог Болибок назвал неожиданный способ распространения омикрон-штамма
Вирус в том числе способен бесконтактно передвигаться по вентилируемому воздуху, заметил специалист.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал о большой опасности нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон" из-за заразности. Об этом говорит его возможность передаваться бесконтактно, например через вентиляционные шахты.
"Любопытный факт: в Тайване, несмотря на соблюдение всех мер санитарной безопасности, даже в закрытых на самоизоляцию отелях, предназначенных для вновь прибывших из других стран лиц, уже выявлен случай передачи этого варианта коронавируса. Хотя там люди не выходят из номеров, любая коммуникация и физическое воздействие исключительно бесконтактные. Но тем не менее вирус пробрался, что говорит о его крайне вирулентности и возможности передаваться через вентиляционные каналы", — уточнил врач.
Болибок подчеркнул, что новая версия заболевания мгновенно распространяется, отличается большей опасностью и у неё есть все шансы стать доминантной во многих странах мира — омикрон способен вытеснить дельту.
Ранее в ВОЗ предупредили, что омикрон-штамм может вызвать новые серьёзные вспышки ковида. По данным организации, штамм имеет большое число мутаций, что ставит под вопрос эффективность уже созданных вакцин.
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