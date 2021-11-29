В Италии после жёсткого столкновения со стаей цапель загорелся самолёт
Полёт проходил в штатном режиме, но во время снижения в борт влетела стая пернатых. Двигатель тут же вспыхнул, а лобовое стекло залепило останками птиц.
Фото © Twitter / flyezequiel
В Италии загорелся пассажирский самолёт после жёсткого столкновения со стаей цапель. Видео © Twitter / flyezequiel
В Италии пилотам практически вслепую пришлось сажать пассажирский самолёт с горящим двигателем. Как сообщает LADBible, инциденту предшествовало столкновение борта со стаей цапель.
Происшествие случилось ещё 24 ноября с лайнером Boeing 737-800, который принадлежит ирландской авиакомпании Ryanair. Самолёт в штатном режиме выполнял рейс из Лондона в Болонью, однако при посадке в борт врезались пернатые.
Так, за секунды лобовое стекло лайнера было залеплено останками птиц. Кроме того, некоторых из них попросту засосало в двигатель, который впоследствии загорелся. Также повреждения получили закрылки и фюзеляж воздушного судна. Уточняется, что в результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.
Ранее сообщалось, что совершивший аварийную посадку в петербургском Пулково самолёт столкнулся со стаей птиц. К счастью, никто не пострадал. Прокуратура по факту инцидента начала проверку о безопасности полётов.
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