В Италии после жёсткого столкновения со стаей цапель загорелся самолёт

В Италии загорелся пассажирский самолёт после жёсткого столкновения со стаей цапель. Видео © Twitter / flyezequiel

В Италии пилотам практически вслепую пришлось сажать пассажирский самолёт с горящим двигателем. Как сообщает LADBible, инциденту предшествовало столкновение борта со стаей цапель.

Происшествие случилось ещё 24 ноября с лайнером Boeing 737-800, который принадлежит ирландской авиакомпании Ryanair. Самолёт в штатном режиме выполнял рейс из Лондона в Болонью, однако при посадке в борт врезались пернатые.







Так, за секунды лобовое стекло лайнера было залеплено останками птиц. Кроме того, некоторых из них попросту засосало в двигатель, который впоследствии загорелся. Также повреждения получили закрылки и фюзеляж воздушного судна. Уточняется, что в результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.