Pfizer разрабатывает новую вакцину от ковида из-за появления омикрон-штамма

Американская Pfizer уже начала разрабатывать новую антиковидную вакцину в связи с появлением штамма "омикрон". Об этом сообщил глава компании Альберт Бурла в эфире CNBC .

"Мы уже начали в пятницу. В пятницу мы сделали матрицу ДНК, что является первой частью процесса разработки новой вакцины. Мы уже много раз заявляли, что мы сможем получить вакцину менее чем за 100 дней", — сказал Бурла.