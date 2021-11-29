Pfizer разрабатывает новую вакцину от ковида из-за появления омикрон-штамма
Как заявил глава компании, препарат может быть создан менее чем за сто дней. По его словам, уже создана матрица ДНК.
Фото © Pixabay
Американская Pfizer уже начала разрабатывать новую антиковидную вакцину в связи с появлением штамма "омикрон". Об этом сообщил глава компании Альберт Бурла в эфире CNBC.
"Мы уже начали в пятницу. В пятницу мы сделали матрицу ДНК, что является первой частью процесса разработки новой вакцины. Мы уже много раз заявляли, что мы сможем получить вакцину менее чем за 100 дней", — сказал Бурла.
Есть вероятность, что существующие вакцины могут быть менее эффективны в борьбе с новым штаммом, поэтому, возможно, потребуются иные препараты, отметил он.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". "Ботсванский" штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса выявлены в Израиле, Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.
Комментариев: 0