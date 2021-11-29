Главврач Вечорко заявил о снижении числа заражений и госпитализаций с ковидом

В стационаре московской клинической больницы № 15 имени Филатова становится всё меньше пациентов с коронавирусом, также фиксируется снижение числа заражений. Об этом заявил главный врач медицинского учреждения Валерий Вечорко.

"Пациентов в стационаре становится меньше. Принятые меры подействовали, и количество заражений, так же, как и количество госпитализаций, неуклонно снижается", — написал специалист в телеграм-канале.

За прошедшую неделю в больницу поступило 808 человек, из которых 26% находились в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии, а 15% были сразу направлены в отделения реанимации, при этом за семь дней врачи пролечили 38% больных в реанимации. Доля пациентов младше 50 лет составляет 26%, а вакцинированных в тяжёлом состоянии — менее 2%, добавил медик.

Тяжёлое течение заболевания по-прежнему сохраняется, несмотря на сокращение количества заболевших, заметил Вечорко и напомнил, что вакцинация не исключает возможности заразиться, а снижает риски сложного протекания болезни и летального исхода.