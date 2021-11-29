Житель Подмосковья до смерти забил супругу телевизором, а потом сдался полиции

Житель подмосковного Солнечногорска бросил телевизор на голову своей супруги, добил ножом, а потом сдался полицейским. Девушка умерла в больнице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает kp.ru.

Незадолго до инцидента погибшая призналась соседке, когда та пришла к ней с отцом-инвалидом, что супруг Иван собирается повесить на неё выплату совместного кредита на крупную сумму. Женщина отказала, и тогда мужчина пригрозил, что вернётся домой и ей не поздоровится. Однако дамы решили, что это лишь слова, хотя Иван и раньше не стеснялся в выражениях и позволял себе рукоприкладствовать, но Олеся (имя изменено. — Прим. Лайфа) всё прощала.

Однако угрозы оказались не пустыми. По словам соседки Елены (имя изменено. — Прим. Лайфа), Иван прибыл в квартиру, стал кричать и угрожать Олесе, а лишних людей пытался выгнать из помещения. Затем ушёл в комнату и принялся искать острый предмет. В это время девушка просила подругу остаться с ней, а отец Елены пытался успокоить Ивана словами.

"В очередной раз он зашёл на кухню и сказал: "Если ты сейчас не уйдёшь, будет больше трупов". Я испугалась и ушла. Я думала, что он её просто как всегда изобьёт. Мой папа остался с ними. Через стену своей квартиры я слышала, как гремят и падают предметы, удары, крики. А потом в квартире наступила тишина", — рассказала соседка.

Затем она увидела, как Иван вышел из подъезда, вытирая руки белой тряпкой. После этого Елена сразу же побежала в соседнюю квартиру. Там на полу вся в крови лежала Олеся. Девушка ещё дышала и пыталась открыть глаза, отметила соседка.

"У неё в спине торчал нож, а голова была очень сильно разбита. Я просила её держаться, говорила, что сейчас вызову врачей и ей помогут. Она боролась за жизнь до последнего. Я вызвала скорую, её тут же забрали", — поделилась Елена.

В то же время Елена пыталась привести в чувство отца, у которого оказалась разбита голова. Когда у неё получилось, принялась расспрашивать о произошедшем. Мужчина поведал, что пытался заступиться за Олесю, но Иван начал бить его же тростью по голове, пока не сломал, старик потерял сознание. "Последнее, что он помнил, как муж бросил Олесе на голову телевизор, потом магнитофон, а после схватил в руки нож", — отметила Елена.

Врачи скорой помощи пытались сделать всё возможное, чтобы спасти Олесю, но у неё оказались серьёзные травмы и большая кровопотеря. В больнице девушка умерла. Медики обнаружили у погибшей порядка пяти ножевых ранений и открытую черепно-мозговую травму. Что касается Ивана, он сразу после инцидента отправился в ближайшее отделение полиции и сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

"Был задержан 34-летний гражданин, который в ходе ссоры нанёс 35-летней жене рубленое ранение головы, множественные колото-резаные ранения брюшной полости и спины, от которых пострадавшая скончалась в Солнечногорской ЦРБ", — заявил источник издания.