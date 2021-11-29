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Рогозин назвал условие, при котором РФ может "вывалиться" из тройки космических держав

Глава "Роскосмоса" отметил, что, если США откажутся от участия в проекте "Венера-Д", Россия всё равно реализует его.

29 ноября, 13:12
<p>Дмитрий Рогозин. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Дмитрий Рогозин. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Россия должна реализовать проект "Венера-Д" до 2030 года, иначе "вывалится" из тройки великих космических держав. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин после торжественной церемонии вручения премий Правительства РФ имени Ю. А. Гагарина в области космической деятельности за 2021 год.

"До 2030 года надо сделать [проект] в любом случае, иначе мы вывалимся из тройки великих космических держав", — сказал глава госкорпорации.

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Рогозин отметил, что, если США откажутся от участия в проекте, Россия всё равно намерена его реализовать. Однако в этом случае аппарат будет иметь другой функционал. Кроме того, для совместной деятельности может быть рассмотрен другой иностранный партнёр.

Напомним, ранее Рогозин рассказал о договорённости России и США отправить совместную миссию на Венеру. РФ планирует отправить к планете автоматическую станцию "Венера-Д" в ноябре 2029 года.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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