BioNTech начинает работу над адаптацией вакцины к омикрон-штамму ковида

Европейские учёные готовы к тому, чтобы начать адаптировать вакцину от коронавируса под новый южноафриканский штамм "омикрон", если существующая версия препарата не подойдёт для борьбы с мутацией. Такое заявление сделали представители немецкой компании BioNTech.

"Чтобы не терять время, мы параллельно занимаемся двумя этими задачами, пока не появятся данные и больше информации о том, подходит ли вакцина или нет", — цитирует агентство DPA представителя BioNTech.