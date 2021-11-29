BioNTech начинает работу над адаптацией вакцины к омикрон-штамму ковида
Сейчас учёные собирают информацию о новой южноафриканской мутации и выясняют, защитит ли от заражения существующая версия препарата.
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Европейские учёные готовы к тому, чтобы начать адаптировать вакцину от коронавируса под новый южноафриканский штамм "омикрон", если существующая версия препарата не подойдёт для борьбы с мутацией. Такое заявление сделали представители немецкой компании BioNTech.
"Чтобы не терять время, мы параллельно занимаемся двумя этими задачами, пока не появятся данные и больше информации о том, подходит ли вакцина или нет", — цитирует агентство DPA представителя BioNTech.
Ранее в ВОЗ предупредили, что омикрон-штамм может вызвать новые серьёзные вспышки ковида, а также заявили о риске заражения штаммом для уже переболевших ковидом. В организации также считают, что используемые в настоящее время ПЦР-тесты способны выявлять инфицирование новым вариантом вируса.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Ботсванский штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса выявлены в Израиле, Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.
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