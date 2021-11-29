В Стамбуле два человека погибли при обрушении крыши из-за сильного ветра

Разгул стихии в Стамбуле. Видео © Twitter / politicturk; SerkanTurkglu; Maviturkk; HavaForum

Два человека погибли в Стамбуле в результате обрушения крыши из-за сильного ветра. Об этом сообщает телеканал NTV. Отмечается, что ещё девять человек пострадали, они доставлены в больницу.

Очевидцы делятся в соцсетях видео урагана. На одном из таких роликов видно, как ветер сносит крышу многоэтажки, а на другом запечатлено, как стихия обрушила башню с часами прямо на проезжую часть. Кроме того, на кадрах заметно, что из-за порывов ветра полностью разваливается веранда одного из заведений.

В связи с плохой погодой на Босфоре приостановили движение судов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя управления береговой охраны Турции.

"Пролив перекрыт в обе стороны из-за сильного ветра", — сказал собеседник агентства, отметив, что остаётся непонятным, когда движение возобновится.

Кроме того, по данным телеканала NTV, из-за сильного ветра шесть самолётов Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле и были направлены в Анкару и Измир.