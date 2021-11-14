Тайна "Чёрного принца": Почему затонувший в Чёрном море английский корабль с золотом ищут до сих пор 14 ноября 1854 года во время Крымской войны британский парусно-винтовой фрегат "Принц" ушёл на дно вместе с 200 000 фунтов стерлингов золотом. 13 ноября, 21:40 Фото © Wikipedia

Крымская война 1853–1856 годов началась с того, что Россия и Франция не смогли договориться, кто будет владеть ключами от храма Рождества Христова в Иерусалиме. Французы считали, что владеть ими должны католики, а император Николай I потрясал фирманом турецкого султана 1757 года и Кючук-Кайнарджийским мирным договором, который давал России право отстаивать интересы верующих на территории Османской империи.

Чтобы победить в споре, французы решили побряцать оружием. Когда к Константинополю прибыл линкор, турки отдали французам ключи от храма. Николай I в ответ на такую наглость вторгся в занятую турками Валахию. Османы объявили России войну, а после первых побед русского оружия турков поддержали Франция и Британия, которая увидела в войне шанс продолжить большую игру. Англичане давно мечтали прибрать Крым к рукам. Они уже разработали проект Крымского моста, соединявшего полуостров с Таманью, и проект железной дороги до Индии.

Война получилась серьёзная. Боевые действия шли на Камчатке, на Соловках, на Балтике и в Чёрном море. Англичане собирались применить против русских химическое оружие. Две бочки с отравляющими веществами были найдены русскими моряками в апреле 1854 года в каменоломнях Одессы после бомбардировки города англичанами. К счастью, боеприпасы не взорвались.

В середине ноября 1854 года на побережье Крыма обрушился страшный ураган, который буквально разметал вражескую эскадру. Вот как описывал бурю очевидец в Балаклаве: "Воздух был наполнен одеялами, фуражками, шинелями, сюртуками и даже столами и стульями... Всё это неслось по долине к Севастополю. Крыша с дома была сорвана и распластана по земле. Амбары и сараи — разрушены. Пятипудовые кипы сена кружились на земле. Бочки с ромом катались по лагерю, подпрыгивая на камнях. Стадо баранов... погибло под ударами смерча, который вырывал из земли и разбрасывал ряды тополей..."

В этой буре под Евпаторией пошли ко дну три корабля союзников, а под Балакалавой погибло ещё 11 кораблей. Английские военные со скал бросали тонущим морякам верёвки, но спасти удалось немногих. Они и сами не все пережили ночь: ураган принёс с собой град, сменившийся снегом, температура воздуха упала, и многие замёрзли ночью в окопах. В этой же буре погиб и легендарный корабль "Принц", который привёз в Крым не только продукты и тёплые вещи для англичан, но и 200 тысяч фунтов стерлингов жалованья для британского контингента.

Судьба "Принца"

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Это был новенький парусно-винтовой пароход с металлическим корпусом длиной в 89 и шириной в 13 метров. Эпитет "чёрный" приклеился к нему позже. "Принц" вёз британцам сапоги, тулупы, шерстяные кальсоны и рубахи, пальто, одеяла и спальные мешки — англичане готовились к зиме. Но главной потерей стало золото, причём его количество в журналистских статьях год от года росло, и в XX веке уже говорили о 60 миллионах франков.

8 ноября 1854 года "Принц" подошёл к Балаклаве и встал на рейд, дожидаясь хорошей погоды для разгрузки. Глубина под килем корабля составляла 50 метров. Там "Принц" и простоял вплоть до урагана.

В восьмом часу вечера ветер окреп настолько, что один из английских пароходов, сбросив якоря, решил уйти в море. Проходя мимо "Принца", капитан просигналил ему совет отойти от берега. Но капитан "Принца" Гудолл понадеялся на мощные паровые двигатели корабля и не двинулся с места. Вскоре на того обрушился ураган такой силы, что британские моряки были вынуждены рубить мачты. По роковой случайности бизань-мачта упала в воду у кормы, и её такелаж намотался на гребной винт "Принца": корабль лишился хода. Под ударами стихии его сорвало с одного из якорей, а второй не смог удержать корабль на месте: его отнесло к скалам, о которые он и разбился около 10 часов утра. Через четверть часа корабль с металлическим корпусом ушёл под воду. Из 150 человек экипажа спаслись пятеро.

Едва весть о гибели "Принца" достигла Британии, как английские газеты оповестили весь мир о том, что на борту судна находилось золото. И почти сразу после заключения Парижского мира начались поиски корабля.

Почему поисковиков преследуют неудачи

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Первыми "Принца" в 1875 году пытались найти французы, они нашли 10 затонувших кораблей, но "Принца" среди них не было. Глубина моря в месте, где, как предполагали, разбился корабль, достигала 103 метров, и водолазы не могли долго находиться на глубине.

С 1901 по 1903 год "Принца" искали итальянцы под руководством изобретателя глубоководного скафандра Джузеппе Рестуччи. Его приспособление для работ на глубине представляло собой огромный медный ящик с прорезями для рук и тремя иллюминаторами. Благодаря этому оборудованию итальянцы, казалось, ближе всех подобрались к сокровищам: на дне Балаклавской бухты среди деревянных обломков других судов они нашли металлический корпус корабля, и водолаз Сальваторе Траму уверил всех, что прочёл на корме уцелевшие буквы: "...ck Pr…", которые следовало читать как Black Prince. Однако британский корабль назывался просто "Принц" – Prince и никогда не носил иного названия. Итальянцы подняли со дна различные артефакты, среди которых были подзорная труба и ящик с пулями, однако до золота водолазам помешал добраться толстый слой ила и камней.

Это не остановило Рестуччи — в 1905 году он снова вернулся к Крым и нашёл ещё один металлический корпус, который мог принадлежать "Принцу". На этот раз он вёл поиски в другом месте, но золота снова не обнаружил.

До революции "Принца" искали и русские исследователи: изобретатель Пластунов, инженер Руднев, дворянин Драгунов, железнодорожник Григорович. "Принц" не давался никому.

И только в 1922 году кто-то из ныряльщиков достал со дна Балаклавской бухты горсть золотых монет. В Европе снова заговорили о британском золоте, но разговоры эти носили издевательский характер: журналисты судачили, что России никогда не достанется золото "Принца" в силу необычайной отсталости страны.

Найти во что бы то ни стало

Балаклавская бухта. Фото © Wikipedia

СССР ответил на это организацией ЭПРОН — Экспедиции подводных работ особого назначения. Произошло это по инициативе инженера Языкова, который был энтузиастом-кладоискателем и 15 лет собирал материалы о "Принце". Коллекция документов, которую он предоставил начальнику Особого отдела ОГПУ Ягоде, произвела впечатление. Руководителем ЭПРОН стал Лев Захаров-Мейер, а инженер Даниленко разработал глубоководный батискаф в виде снаряда с механической рукой. Батискаф на трёх человек был снабжён телефонной связью и устройствами аварийного всплытия.

Казалось бы, теперь "Принц" будет найден, но не тут-то было! Точное место катастрофы установить так и не удалось, поэтому бухту Балаклавы пришлось обшаривать полностью.

Два года корабль искали водолазы, тральщики и гидропланы — тщетно. Советское правительство даже сделало запрос в Лондон, однако британцы от ответа уклонились. После того как на поиски "Принца" было потрачено 100 тысяч рублей, их было решено прекратить, но тут весьма кстати для большевиков найти корабль возжелали японцы. За разрешение вести поиски они обязывались передать Советам новейшие образцы глубоководных аппаратов, платили 110 тысяч рублей, а в случае успеха — отдавали СССР 60% сокровищ.

Как и итальянцы, японцы считали, что "Принц" — единственный корабль с металлическим корпусом, затонувший под Балаклавой. Поэтому они довольно быстро нашли остов какого-то судна и в течение лета освободили его от обвалившихся сверху кусков скал. Каждый день под воду спускалось семь водолазов и восемь ныряльщиков. Но всё было тщетно — выяснилось, что середина корабля отсутствует. Добычей японцев стали пять золотых монет, офицерская сабля, замок, столовые приборы, свинцовые пули и галоша.

Только позже Михаил Зощенко выяснит, что помимо "Принца" под Балаклавой затонуло ещё четыре корабля с корпусами из металла. Среди них был французский пароход "Виктория", пароход "Мельбурн" и транспорт "Резолют". Зощенко стал первым, кто предположил, что золота вообще не было на борту "Принца". Он ссылался на некоего Джона Смита, который в докладе заверил начальство, что выгрузил деньги в Константинополе. Правда, Зощенко упускал из виду, что англичане — мастера плести интриги и запутывать противника. А имя Джон Смит больше подходит шпиону, чем казначею Королевского флота.

Возможный след

Фото © Getty Images / SSPL

Так где же "Принц"? Благодаря письмам участника событий мичмана корабля Котгрейва сейчас известно, что он разбился о 75-метровую скалу в трёх кабельтовых восточнее входа в бухту Балаклавы. 14 ноября "Принц" стоял в полумиле от берега. Когда шторм усилился, на корабль налетел английский транспортник. Он совершил навал и причинил "Принцу" ущерб, из-за которого команде пришлось срубить все мачты. Утром, когда корабль стало сносить на скалы, капитан приказал запустить паровую машину, но намотавшийся на винт такелаж сделал двигатель бесполезным. Через 15 минут "Принца" бросило на скалы и разбило несколькими ударами волн. Он затонул за четверть часа. Котгрейва и ещё четверых моряков сумели поднять на борт моряки других английских судов после пятичасового "сидения на камнях". Эти письма не только проливают свет на место гибели "Принца", но и делают очевидным тот факт, что и японцы, и специалисты ЭПРОН, и другие искатели вели поиски не там, где разбился корабль. Они искали в Балаклавской бухте, в которую тот никогда не заходил. А значит, всё ещё существует шанс, что корабль и его груз найдут.

Авторы Майя Новик