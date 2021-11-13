Тайна гибели британского миллиардера, дружившего с СССР Оглавление Человек из ниоткуда Большой друг СССР Человек за бортом Золото партии Месть спецслужб Секс и шантаж Самоубийство Погибшего при загадочных обстоятельствах медиамагната связывали не только с исчезнувшим золотом КПСС, но и с другими грандиозными авантюрами. 14772 14772 Фото © Shutterstock

6 ноября 1991 года возле Канарских островов выловили обнажённое тело британского миллиардера и одного из самых влиятельных медиамагнатов мира — Роберта Максвелла. Днём ранее он отправился на прогулку на своей яхте. Обстоятельства его смерти так и не удалось установить. Вся жизнь этого человека была полна парадоксов и загадок, а его таинственную гибель связывали то с исчезновением золота КПСС, то с противоборством спецслужб. Тем более что сам он подозревался в связях как минимум с тремя разведками сразу.

Человек из ниоткуда

16-летний Ян Хох, выросший в семье ортодоксальных хасидов, перед самым началом Второй мировой успел бежать из Закарпатья во Францию и тем самым спастись от холокоста. Там он служил во французской армии, эвакуировался со своей частью в Британию, перевербовался в английскую армию и благодаря этому после войны получил британское подданство.

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Демобилизовавшись, он сменил имя, став Робертом Максвеллом, и приобрёл на скопленные средства крошечное издательство, которое назвал Pergamon Press. Через 10 лет издательство, в каталоге которого поначалу было всего две книги, уже превратилось в одно из крупнейших в стране, а Максвелл стал депутатом парламента от лейбористов.

Удивительно, но бизнес Максвелла, который имел репутацию "человека, которому не стоит доверять управление компанией" (так его назвали в одном из аудиторских отчётов), рос бешеными темпами. К 1980-му у Максвелла остался один серьёзный конкурент — медиамагнат Руперт Мердок. К тому моменту империя бывшего эмигранта оценивалась в несколько миллиардов долларов, ему принадлежало несколько популярнейших британских таблоидов, часть акций MTV и несколько европейских телеканалов, футбольные клубы "Оксфорд" и "Дерби Каунти", множество прочих компаний. Точные размеры империи Максвелла никогда не были известны, поскольку он управлял ею по принципу "кручу, верчу, запутать хочу", постоянно тасуя активы между десятками фирм.

Большой друг СССР

Председатель Совета министров СССР Н.А. Тихонов принимает в Кремле президента англо-американского издательства Pergamon Press Роберта Максвелла. Фото © ТАСС / Иванов Олег

На Западе Максвелл имел такую репутацию, что уже после смерти был выведен в очередной серии бондианы ("Завтра не умрёт никогда") в качестве главного злодея — циничного медиамагната Эллиота Карвера, который в одиночку едва не развязывает новую мировую войну.

Удивительно, но человек, словно сошедший с советских карикатур на злобных капиталистов, был большим другом СССР. В то время как в капиталистическом мире Максвелл слыл редким самодуром (легко мог уволить всех до единого сотрудников купленной компании, а коллеги писали целые мемуары о том, как трудно им было работать с этим буйным нуворишем), в СССР его принимали на высшем уровне.

Ещё в 1950-х Максвелл получил эксклюзивные права на издание на английском языке советских научных статей в тематических журналах, выпускавшихся Pergamon Press. Трудно объяснить, почему на пике холодной войны выбор СССР пал на практически безвестное в то время издательство и как именно Максвеллу удалось их получить. Сам он не слишком распространялся на эти темы. Тем не менее это сотрудничество со временем перешло на высший уровень.

В 1970-х Максвелл встретился в Кремле с Брежневым и договорился об издании "Малой земли" на всех европейских языках. После этого он стал вхож в кабинеты всех последующих генсеков вплоть до распада СССР.

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Максвелл издавал книги и сборники речей не только советских лидеров и идеологов (например, речи и статьи Суслова), но и всего соцлагеря: Болгарии, Польши, Румынии, Чехословакии. Всё это печаталось в Европе крупными тиражами, и в конце концов издательство Максвелла в шутку стали называть "лондонским Политиздатом".

В качестве признательности в СССР в 1983 году Максвелла сделали почётным доктором Московского университета. А в социалистической Болгарии Живков и вовсе вручил ему высшую награду республики.

Человек за бортом

5 ноября 1991 года Максвелл отправился на морскую прогулку возле Канарских островов на своей яхте. На следующий день его обнажённое тело выловили у берега. Эксперты затруднились однозначно определить обстоятельства его смерти. Следов борьбы не было обнаружено, за исключением ссадины на его теле. В итоге они предположили, что у Максвелла прихватило сердце, когда он стоял, облокотившись о перила, в результате чего и упал за борт. Поскольку эксперты так и не пришли к единому мнению, официально было объявлено, что причиной гибели стало сочетание сердечного приступа и утопления. Официальная версия гибели международного человека-загадки устроила не всех. Вскоре появилось несколько конспирологических версий, совсем иначе объяснявших его смерть.

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Золото партии

Согласно этой версии, гибель Максвелла была связана с выводом за границу т.н. золота КПСС. В начале 90-х легенда о несметных богатствах коммунистов, якобы выведенных за границу в последние месяцы существования СССР, была весьма популярна.

26 августа 1991 года из окна своей квартиры выпал последний управляющий делами ЦК КПСС Николай Кручина — завхоз партии. 6 октября из окна упал его предшественник на этом посту — Георгий Павлов. 17 октября упал с балкона Дмитрий Лисоволик — один из высокопоставленных сотрудников Международного отдела ЦК. А 5 ноября за борт яхты свалился Роберт Максвелл.

Британский издатель действительно вёл с элитой социалистического блока весьма странные дела. Он тоннами издавал на Западе абсолютно неинтересные местным читателям сборники речей советских, болгарских, румынских политиков. Более того, платил им щедрые гонорары.

Согласно этой версии, весь смысл такого странного бизнеса Максвелла был лишь в прикрытии перекачки золота партии в западные банки. Максвелл умело путал следы даже принадлежавших ему фирм и для такой миссии подходил идеально. Игорь Бунич в книге "Золото партии" так описывал один из возможных вариантов: "Кремль оплачивал Максвеллу бумагу и полиграфические расходы по ценам мирового рынка, а сами книги печатались либо в Москве, либо в ГДР, либо в Чехословакии по безвалютному расчёту. Валюта оседала на банковских счетах номенклатуры, а 15% перепадало самому Максвеллу… Затем оформлялись фиктивные документы, что весь тираж приобретён за валюту советскими посольствами во всех странах земного шара, где эти посольства есть".

К осени 1991 года процесс был завершён, и всех, кто что-либо знал, убрали под видом несчастных случаев и самоубийств. Впрочем, стоит отметить, что сам факт существования золота партии так никогда и не был доказан. К тому же по таким каналам вряд ли можно было бесследно вывести по-настоящему значительные суммы. Миллионы — да. Миллиарды — точно нет.

Месть спецслужб

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Согласно другой версии, Максвелл стал жертвой мести за шпионскую аферу, в которой принял активное участие. Ещё при жизни медиамагната считали агентом сразу трёх спецслужб: британских, израильских и советских. Но только после смерти в прессе стали появляться подробности его активного участия в очень громком шпионском скандале.

В 1980-е США начали продавать другим странам компьютерную программу Promis. Изначально она предназначалась для правительственных учреждений, однако в экспортную версию был встроен бэкдор, позволявший американской разведке получать доступ к их сведениям.

Израильской разведке удалось раздобыть программу и модифицировать её для сбора данных в свою пользу. После чего при посредничестве Максвелла, в то время инвестировавшего в нескольких компьютерных разработчиков, вредоносная программа была продана в ряд стран, включая Польшу, Болгарию и Канаду. В некоторых СМИ упоминалось, что СССР также закупил эту систему незадолго до своего распада.

Нельзя исключить, что Максвелл либо стал жертвой мести со стороны одного из обманутых государств, либо был устранён, потому что слишком много знал. Стоит отметить, что ровно за семь месяцев до загадочной гибели Максвелла в авиакатастрофе погиб другой фигурант этой истории — американский сенатор Джон Тауэр, который в середине 1980-х был связан с операцией Promis и даже получил от медиамагната 200 тысяч долларов за "личные консультации".

Секс и шантаж

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Одним из самых громких скандалов XXI века стало дело Эпштейна. Выдававшего себя за миллиардера-филантропа Джеффри Эпштейна заподозрили в том, что он долгие годы поставлял самым влиятельным мировым политикам и бизнесменам несовершеннолетних любовниц, а затем шантажировал их секс-компроматом.

В 1980-х малоизвестный финансовый консультант Эпштейн познакомился с Максвеллом и вскоре сблизился с ним. Медиамагнат помог молодому Эпштейну как связями (сведя его с саудовским торговцем оружием Хашогги), так и финансовыми вливаниями. В скором времени безвестный прежде Эпштейн стал вхож в кабинеты сильных мира сего, завязав отношения с влиятельными людьми далеко за пределами Америки. Вряд ли это удалось бы ему без помощи Максвелла, лично знакомого со всеми политиками мира от Киссинджера до Тэтчер и Горбачёва.

Любимая дочь Максвелла Гислейн на долгие годы стала любовницей Эпштейна и его правой рукой в преступном бизнесе. Нельзя исключить, что именно Роберт Максвелл и придумал схему с "медовой ловушкой" на политиков. Во всяком случае, отставной агент израильских спецслужб Ари Бен-Менаше, лично знакомый с обоими, публично заявлял, что Максвелл "включил Эпштейна в бизнес" ещё в 80-е. Возможно, гибель самого Максвелла стала местью со стороны одного из попавшихся в ловушку "клиентов". Сам Эпштейн был найден мёртвым в камере вскоре после ареста в 2019 году и уже ничего не расскажет. Правда, в 2020 году по аналогичным обвинениям в организации секс-трафика несовершеннолетних была арестована Гислейн Максвелл. Может быть, она ещё поведает какие-то сенсационные подробности.

Самоубийство

Впрочем, нельзя исключать и вариант самоубийства. Как уже говорилось, при всей колоссальности своей бизнес-империи Максвелл не был гением и часто допускал промашки. В последние годы дела у него шли откровенно неважно.

После его смерти грянул грандиозный скандал. Оказалось, что долгов у Максвелла было гораздо больше, чем активов. Вдобавок он попросту украл из пенсионных фондов своих подчинённых несколько сотен миллионов фунтов стерлингов.

В итоге банкротство корпорации Максвелла стало самым масштабным за всю историю Британии на тот момент. А украденные из пенсионных фондов деньги (их так и не нашли) пришлось компенсировать британскому правительству. Впрочем, дети Максвелла в один голос утверждали, что никогда не поверят в самоубийство отца, который был настоящей безжалостной акулой.

Вся жизнь Максвелла была загадкой. Как безвестному эмигранту, не имевшему за душой ни гроша, удалось стать миллиардером и одним из самых влиятельных людей мира? Куда исчезли его миллиарды? В каких головокружительных аферах международного масштаба он участвовал? Ответов на эти вопросы пока нет. А жизнь и смерть одного из самых таинственных деятелей ХХ века по-прежнему будоражат исследователей со всего мира.

Авторы Евгений Антонюк