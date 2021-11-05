Легенды военной разведки, которые изменили историю: Фёдор Волончук, диверсанты "Максим" и Дмитрий Медведев Оглавление Разведчик-диверсант "Максим" Разведчик-диверсант Дмитрий Медведев Фронтовой разведчик Фёдор Волончук 5 ноября — День военного разведчика. В 1918-м по инициативе Троцкого появился Полевой штаб РВСР — главный орган управления внешней и военной разведки большевиков, который много лет спустя станет ГРУ. 30417 30417 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Wikipedia

Им несть числа — героям, жизнь положившим на то, чтобы сохранить Отечество. Только о некоторых написаны книги и сняты фильмы. Многие навсегда останутся безызвестными героями, изменившими историю и приблизившими День Победы. Они вели свою борьбу на фронте, на оккупированных территориях СССР и в глубоком тылу врага. Они ходили по лезвию бритвы, ведь часто вместо благодарности в Москве их ждали допросы.

Разведчик-диверсант "Максим"

Иван Кудря. Фото © Wikipedia

Уже осенью 1941 года Пятое управление Красной армии приступило к подготовке разведывательно-диверсионной работы на оккупированных территориях. Одним из ключевых городов стал Киев, где было создано семь групп разведчиков и диверсантов под командованием "Максима" — 29-летнего майора НКВД Ивана Кудри.

"Группы Максима" занимались в Киеве сбором данных о планах нацистов и их ликвидацией. Сразу после занятия гитлеровцами города была взорвана одна из комендатур, а спустя семь дней был подорван кинотеатр, до отказа набитый немецкими солдатами и офицерами.

Самым главным достижением "Максима" стало то, что его группа сумела выявить в Киеве отделение абвера — немецкой военной разведки. Под видом управдома "Максим" смог внедрить в окружение немецких разведчиков свою сотрудницу, игравшую роль его "жены", — Марию Груздову. Отважная женщина сумела раздобыть данные о немецких диверсантах, заброшенных в тыл Красной армии. В СССР по её данным обезвредили 87 шпионов. Это были добровольцы, полицаи и дезертиры, прошедшие школу Абвера в Полтаве.

На правах мужа Груздовой "Максим" мог иногда сам заходить в вербовочный пункт Абвера, располагавшийся по адресу Кузнечная, 4/6. Ныне это улица Горького. Это позволило ему составить списки всех посетителей Абвера, а после войны коллеги "Максима" смогли вычислить всех, кто сотрудничал с фашистами.

Однажды, когда связь с центром была прервана, "Максим" решил перейти линию фронта, чтобы передать данные, но был арестован. Мария настолько втёрлась в доверие к руководителю вербовочного пункта абвера Майеру, что смогла вытащить "мужа" из застенков. В другой раз "Максим" на улице столкнулся с бывшим подследственным Степаном Усатым. Но случилось так, что уголовник сам ненавидел нацистов и напросился сотрудничать.

В 1942 году на разведчика донесла немка Наталья Грюнвальд. Её муж — коммунист умирал в застенках, а дамочка встречалась с гестаповцем Шармом и вскоре стала агентом СД в Виннице. В течение трёх месяцев и её супруга, и "Максима" запытали до смерти. Ещё один чекист — Дмитрий Соболев — продержался на восемь месяцев дольше. Из-за расстрела Берии и ареста Павла Судоплатова о подвигах разведчиков стало известно только в 1963 году.

Разведчик-диверсант Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото © svr.gov.ru

Одним из самых результативных партизан-разведчиков стал бывалый чекист Дмитрий Медведев. Его отряд "Митя" входил в знаменитый ОМСБОН — особую мотострелковую бригаду особого назначения НКВД, в которую набирали только высококлассных специалистов и спортсменов.

Медведев поступил на службу в ВЧК ещё в 1920 году, в 1939-м ушёл в отставку по здоровью, но в первые дни войны вернулся и ему предложили самую трудную работу — организацию партизанского движения в глубоком тылу врага.

Медведев побывал в тылу дважды: он с бойцами действовал в Брянской и Смоленской области, под Могилёвом, в Ровно. Чтобы дать надежду местному населению, отряд совершал налёты и диверсии на немецкие объекты, и вскоре по краю поползли слухи о народных мстителях, а к Медведеву стали стекаться местные жители. Он сумел не только заложить будущее партизанского Брянского района, но и организовать разведсеть и даже вести информационные атаки на нацистов. Например, летом 1942 года по Ровно прошёл слух, что в город вот-вот войдут "русские танки". Воспользовавшись паникой и тем, что немцы потащили на вокзалы чемоданы с награбленным, диверсанты Медведева пронесли туда же чемоданы с взрывчаткой и устроили взрыв, убив больше сотни немецких офицеров.

С сентября 1941 года в Центр шли шифровки, передающие информацию об укрепрайонах нацистов, о местах дислокации частей и передвижении войск. В 1942 году численность отряда Медведева выросла в десять раз. Отряд стали называть "Победитель".

Медведев обосновался под Ровно, вёл разведку и операции по ликвидации нацистов и членов местных администраций. Разведывательная сеть отряда охватывала города Ровно, Сарны, Луцк, Ракитное, Ковель, Здолбунов. В Ровно под командованием Медведева действовал один из лучших военных разведчиков СССР — Николай Кузнецов. Он добывал важную стратегическую информацию.

Объёмы информации, которую добывал отряд, оказались так значительны, что радистам приходилось выходить в эфир по два-три раза за сутки. Здоровье подвело командира, последние недели он руководил "Победителем" лёжа, для лечения его перевезли через линию фронта. После 1944 года он боролся с "лесными братьями" в Прибалтике, а после войны написал три книги о разведчиках.

Фронтовой разведчик Фёдор Волончук

Фёдор Волончук. Фото © Wikipedia

Немало сделали для Победы фронтовые разведчики. В Крыму и на Кавказе сражался с нацистами матрос Черноморского флота Фёдор Волончук. Уже в августе 1941 года он добился перевода из тыловой части в отряд капитана Топчиева разведотдела штаба ЧФ. Участвовал в обороне Севастополя, с ноября ходил в разведывательные рейды к Бахчисараю и совершал высадки в тыл к немцам с моря.

6 декабря 1941 года разведчики приняли участие в операции в бухте Ласпи: высадились с торпедных катеров в воду, выбрались на берег и разгромили в занятой немцами Евпатории полицейское управление. При этом захватили языков, освободили пленных и спалили в порту три корабля. 10 декабря Волончук с товарищами произвели целый ряд диверсий в Ялте: уничтожили несколько автомашин, подорвали стволы дальнобойных орудий.

После отступления Волончук был переброшен в Новороссийск, а позже на Кавказ, где нашим солдатам пришлось не только останавливать хвалёных нацистских горных егерей, но и сбрасывать их с кавказских вершин. Пользоваться альпенштоками, альпкостюмами и кошками черноморским морякам приходилось по ходу дела. В горном разреженном воздухе, в холода разведчики Волончука таскали из вражеских окопов и домов полицаев и немцев-языков. Порой в рейды уходили на три-четыре недели.

Однажды разведчики разыграли перед немцами целый спектакль. Они подговорили местного пастуха, чтобы тот, бросив стадо, прибежал в опорный пункт нацистов с вестью, что фашистов окружают тысячи советских моряков. Пастух так напугал коменданта, что тот решил вызвать подкрепление. Обнаружив, что связи нет, комендант струхнул ещё больше. Увидев панику начальства, рядовые солдаты тоже испугались, и, когда на них со всех сторон с криком "Полундра!" полезли моряки в тельняшках с автоматами, немцы бросили селение и удрали. Добычей разведчиков стали документы, продовольствие и обмундирование. Еду разведчики отдали местным; что могли, то погрузили на лошадей, а остальное сожгли.

В ночь с 5 на 6 октября 1942 года на Умпырском перевале Волончук с товарищами поддерживал штурмовой отряд 174-го горнострелкового полка и принял участие в штурме опорного пункта нацистов. Разведчики зашли с тыла и ударили по немцам, усилив возникшую в их рядах панику.

После взятия перевала разведотряду пришлось принять бой с немцами, которые пытались отбить его обратно, но моряки выставили на тропе пулемётный пост и фашисты лишь понесли потери.

В 1943 году Волончук был переброшен в тыл врага под Бахчисарай, где возглавил группу радистов. Группа Волончука действовала в районах Симферополя, Севастополя и Ялты. Сам Волончук с заданиями бывал в Севастополе и вернулся на Большую землю только в 1944 году. Профессионализм его группы был таков, что однажды, когда разведчики отсиживались, замаскировавшись, в овраге, на тропе рядом с ними расселись немцы. Они обсуждали молодых солдат, которых один из бывалых вояк называл щенками. "Везде им мерещатся русские!" — презрительно плевался нацист, не подозревая, что стоит на руке советского разведчика. Немец был такой тяжёлый, что разведчик не смог сдержать стон. С криком "Партизанен!" немец попытался выбраться обратно на тропу, но был скошен меткой очередью из автомата. Разведчика поддержали остальные. Враг был рассеян за несколько минут.

После войны старший лейтенант Волончук продолжил служить на флоте и вышел в отставку только в 1960 году в звании майора. Его мемуары "В тылу врага" выдержали несколько изданий.

Авторы Майя Новик