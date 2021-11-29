Замглавы МИД Рябков: Россия обязательно ответит на новую высылку дипломатов из США
Заместитель министра отметил, что внешнеполитическое ведомство РФ предупреждало Вашингтон, что во избежание сокращения персонала американского посольства в Москве он должен остановиться.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Россия обязательно ответит на новую высылку наших дипломатов из США. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Мы предупредили американцев, что во избежание дальнейшего сокращения их персонала здесь — мы не хотим этого, но мы не можем не отвечать в таком же жанре, — их предупредили, что во избежание дальнейшего сокращения персонала они должны остановиться", — сказал замглавы внешнеполитического ведомства.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что 27 российских дипломатов покинут Соединённые Штаты 30 января 2022 года. Он рассказал, что у жён сотрудников отбирают аккредитацию, а их детям не дают визы.
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