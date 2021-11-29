Замглавы МИД Рябков: Россия обязательно ответит на новую высылку дипломатов из США

"Мы предупредили американцев, что во избежание дальнейшего сокращения их персонала здесь — мы не хотим этого, но мы не можем не отвечать в таком же жанре, — их предупредили, что во избежание дальнейшего сокращения персонала они должны остановиться", — сказал замглавы внешнеполитического ведомства.