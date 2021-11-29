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Путин обсудил с президентом ЦАР борьбу с ковидом и двустороннее сотрудничество

Фостен-Арканж Туадера поблагодарил российского лидера за разноплановую поддержку, которую Москва оказывает его стране.

29 ноября, 13:56
<p>Фото © Peter Muhly — WPA Pool / Getty Images, © Yves Herman — WPA Pool / Getty Images</p>

Фото © Peter Muhly — WPA Pool / Getty Images, © Yves Herman — WPA Pool / Getty Images

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с коллегой из Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой, лидеры обсудили борьбу с коронавирусом и двустороннее сотрудничество. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие сотрудничества, в частности, в торгово-экономической и других областях.

"Затронут также ряд практических вопросов двусторонней повестки дня, включая подготовку профессиональных кадров ЦАР и противодействие коронавирусной инфекции", — сказано в записи.

Туадера поблагодарил российского президента за разноплановую поддержку, которую РФ оказывает его стране. Путин в свою очередь поздравил коллегу с отмечаемым 1 декабря национальным праздником — Днём провозглашения республики. Лидеры условились о продолжении политического диалога и контактов на различных уровнях.

Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Зеленского сейчас не ведётся

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Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии конкретной даты новых переговоров Путина и американского лидера Джо Байдена. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в свою очередь поделился подробностями подготовки контактов двух президентов. Разговор лидеров станет крупной вехой из-за совокупности нынешних обстоятельств и проблем в российско-американских отношениях, подчеркнул он.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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