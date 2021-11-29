Путин обсудил с президентом ЦАР борьбу с ковидом и двустороннее сотрудничество

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с коллегой из Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой, лидеры обсудили борьбу с коронавирусом и двустороннее сотрудничество. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие сотрудничества, в частности, в торгово-экономической и других областях.

"Затронут также ряд практических вопросов двусторонней повестки дня, включая подготовку профессиональных кадров ЦАР и противодействие коронавирусной инфекции", — сказано в записи.

Туадера поблагодарил российского президента за разноплановую поддержку, которую РФ оказывает его стране. Путин в свою очередь поздравил коллегу с отмечаемым 1 декабря национальным праздником — Днём провозглашения республики. Лидеры условились о продолжении политического диалога и контактов на различных уровнях.