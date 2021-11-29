Путин обсудил с президентом ЦАР борьбу с ковидом и двустороннее сотрудничество
Фостен-Арканж Туадера поблагодарил российского лидера за разноплановую поддержку, которую Москва оказывает его стране.
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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с коллегой из Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой, лидеры обсудили борьбу с коронавирусом и двустороннее сотрудничество. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Главы государств подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие сотрудничества, в частности, в торгово-экономической и других областях.
"Затронут также ряд практических вопросов двусторонней повестки дня, включая подготовку профессиональных кадров ЦАР и противодействие коронавирусной инфекции", — сказано в записи.
Туадера поблагодарил российского президента за разноплановую поддержку, которую РФ оказывает его стране. Путин в свою очередь поздравил коллегу с отмечаемым 1 декабря национальным праздником — Днём провозглашения республики. Лидеры условились о продолжении политического диалога и контактов на различных уровнях.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии конкретной даты новых переговоров Путина и американского лидера Джо Байдена. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в свою очередь поделился подробностями подготовки контактов двух президентов. Разговор лидеров станет крупной вехой из-за совокупности нынешних обстоятельств и проблем в российско-американских отношениях, подчеркнул он.
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